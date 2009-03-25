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Sağlık

Göz tembelliğine dikkat

8 yaşından küçük çocuklarınızı göz tembelliği için mutlaka göz muayenesine götürün.

25 Mart 2009 02:00

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Peykan Türkçüoğlu, ailelerin 8 yaşın altındaki çocuklarını göz tembelliği tanısı için göz muayenesine götürmesinde fayda olduğunu bildirdi.

Yrd. Doç. Dr. Peykan Türkçüoğlu yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Göz tembelliği, bebeklik veya çocukluk döneminde bir gözün yeterince görememesi ve o göze ait beyin bölgelerinde sağlıklı görme yollarının gelişmemesi sonucu ortaya çıkar. Aslında göz tembelliği, gözde değil, göze ait beyin yollarında gelişen tembelliktir. Toplumda yüzde 2-3 oranında ve genellikle tek gözde görülür. Göz tembelliğine neden olan en önemli hastalık şaşılıktır. Kayan gözden gelen görüntü, çift görmenin önlenmesi amacıyla yok sayılır ve çocuk sadece tek gözüyle görmeye yönlenir."

Türkçüoğlu ayrıca göz dokularının şeffaflığını bozan ve ışığın sarı noktaya ulaşmasını engelleyen her türlü hastalığın da göz tembelliğine yol açtığını belirtti.

(AA)

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