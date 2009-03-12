Göz morartan öğretmen!

İddiaya göre, Bağcılar Şükrü Savaşeri İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Uğur Yerli ile sınıf arkadaşı önceki gün ders arasında kavga etti. Bu sırada sınıfa giden Sosyal Bilgiler Öğretmeni M.A. öğrencileri ayırdı. Uğur Yerli'nin kafasını tutan öğretmen 3 kez sıraya vurdu.



Uğur Yerli aldığı darbelerle kendinden geçerek yere yığıldı. Öğretmenler, sol gözü kapanan Uğur Yerli'nin babası Şinasi Yerli'yi okula çağırdı. Şinasi Yerli oğlunu alarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.



Çok sinirlendim



Şinasi Yerli, konu ile ilgili olarak "Okuldan öğle saatlerinde beni arayıp, 'Uğur rahatsız. Doktora götürmeniz gerekiyor' dediler. Okula gittiğimde çocuğum kanlar içerisindeydi. Çok sinirlendim ama yine de kendime hakim oldum. Kötü bir şey yapmadım ve söylemedim. Alıp hastaneye götürdüm. Çocuğuma 'Ne oldu' diye sordum. 'Arkadaşla kavga ettim. Hoca gelip kafamı tutarak sıraya vurdu. Ben de kendimi kaybettim' dedi. Kavga ettiği arkadaşı da hastaneye geldi. 'Hoca kafasını masaya vurdu' dedi.



Daha önceden benim çocuğuma gıcığı var. Geçen yıl oğluma, 'Bütün öğretmenleri senin aleyhine kışkırtıp, seni bu okuldan attıracağım' demiş. Kafayı takmış. Benim oğlum biraz hiperaktif. Şu anda da psikologdan yardım alıyor. Ama ne kadar yaramaz olursa olsun bu şekilde cezalandırmak gerekmiyor." şeklinde konuştu.



Ağzım burnum dağılmıştı



Uğur Yerli ise olayla ilgili olarak, "Bir arkadaşımla kavga ediyorduk. Öğretmen arkamdan geldi. Kafamı tutup masaya bir kez vurdu. Ben o arada sersemledim ve kendimden geçtim. Daha sonra arkadaşlarımın bana anlattığını göre 2 kez daha vurmuş. Kendime geldiğimde ağzım burnum dağılmıştı. Geçen sene benle konuşmuştu. 'Senin aleyhinde konuşacağım' dedi. " diye konuştu.



Şikâyetçi oldular



Sol gözü kapanan Uğur Yerli'nin babası Şinasi yerli, Karakola giderek M. A.'dan şikayetçi oldu.





