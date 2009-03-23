Göz kuruluğuna dikkat

Prof. Dr. Nilüfer Alpaslan, tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara yol açan kronik göz kuruluğu konusunda herkesi uyarıyor.



Yaygın olmasına karşın, kronik göz kuruluğu çok sayıda insanı etkileyen fakat az bilinen göz rahatsızlıkları arasında sayılıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Nilüfer Alpaslan bu soruna özellikle dikkat çekiyor ve "uzun süreli gözyaşı üretimi azaldığı zaman, gözün ön kısmında kalıcı hasar ve yara izi oluşumu ihtimali ortaya çıkar. Ciddi bir göz kuruluğu durumunun zaman içinde tedavi edilmediği vakalarda, enfeksiyon riskinde artış ve görmede ciddi bozulma meydana gelir" diyor.



Buna neden olan sebepler ise şunlar: Yoğun bilgisayar kullanımı, klima, kontakt lens, göz ameliyatları, sigara kullanımı, romatizma.



Korunmak için bunları yapınGöz kuruluğu semptomları yaşayan kişilere öncelikle yaşam tarzını değiştirmeleri, yaşadıkları ev ve iş ortamlarındaki nemi artırmaları öneriliyor. Gözyaşı replasmanı da göz kuruluğu sorununun giderilmesinde etkin bir yöntem olarak sunuluyor. Bunu da suni gözyaşları ve doğal gözyaşı yapımını arttıran ilaçlarla sağlamak mümkün.

