Göz kırparak fotoğraf çekmek artık mümkün

İnternet arama motoru Google, teknoloji dünyasını sarsan ürünü Google Gözlük'e (Google Glass) göz kırparak fotoğraf çekebilme özelliği ekledi.

Teknoloji devi, bu özelliğin, kamera butonunu ya da sesle harekete geçirilen sistemlerden daha süratli olduğunu açıkladı.

Güncellemeyle birlikte gelen özellik görüntü kapalı olduğunda dahi çalışıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, XE12 olarak anılan güncellemeyle birlikte Google Gözlük'e ekran kilitleme ve Youtube'a video yükleyip paylaşma özellikleri de eklenmiş oluyor.

Google, göz kırpma özelliğinin gelecekte farklı kullanımları olabileceğini de belirtiyor.

Firmanın blogunda, "Bir taksinin arka koltuğunda otururken, taksimetreye göz kırpıp ödeme yaptığınızı hayal edin. Bir dükkânın camında gördüğünüz ayakkabılara göz kırptığınızı ve o ayakkabıların ayağınıza uygun versiyonlarının evinize gönderilsin." dendi.

Özel hayatın gizliliği

Google Gözlük piyasaya sürüldüğünde, cihazın, özel hayatın gizliliğinin ihlaline yol açabileceği endişeleri dile getirilmişti. Bu kaygının temeli, gözlüğün, kullanıcının gördüğü her görüntü ya da bilgiyi kaydetme özelliğinin olması.

Uzmanlar, insanların göz kırparak fotoğraf çekebildiğiniz bir cihazla fotoğraflarının çekildiğini anlamasının mümkün olmayacağını söylüyor. Google Gözlük ve benzeri ürünlerin kullanılmasının, özel hayatın gizliliğinin kolaylıkla ihlal edilebilmesine yol açacağı tahmin ediliyor.

Google Gözlük gibi takılabilir teknoloji ürünlerinin önümüzdeki dönemde daha da büyük gelişme kaydedeceği tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar, bu piyasanın genişliği konusunda 2018'e kadar 19 milyar dolar ile 50 milyar dolar arasında tahminlerde bulunuyorlar.

Ekim ayında, Nike, Fuelband adı altında, kullanıcıların fiziksel faaliyetlerini izlemeyi sağlayan yeni kuşak kol bandını piyasaya sürmüştü.

Samsung'un Eylül ayında geliştirdiği akıllı saat Galaxy Gear ile de, telefon görüşmesi yapmak ve bazı uygulamaları çalıştırmak mümkün.