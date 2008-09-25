Göz kapağına doğal estetik çözüm

Güzel gözlerin sırrı avokadoda



Doğallık mı estetik mi?



Prof. Dr. Ahmet Karacalar, yaptığı yazılı açıklamada, göz kapağı torbalarının sadece estetik değil, aynı zamanda bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, yaşlanmanın gözlerde başladığını, gençleşme işlemlerinin de gözlerden başlaması gerektiğini belirtti.Yaşlanmayla gözün üst göz kapağındaki deri fazlalıklarının görüş alanının üst ve dış bölümünü daralttığını, okuma ve araba kullanmayı zorlaştırdığını belirten Prof. Dr. Karacalar, bu fazlalıkların göz kapağı düşüklüğü olan kişilerde kapağın düşüklüğünü daha da arttırdığını ve sorunu ağırlaştırdığını kaydetti.Görüş alanını arttırmak için bu kişilerin aşırı kaş kaldırma hareketi yaptığından, özellikle akşam saatlerine doğru yorgunluğun kendini gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Karacalar, aşırı kaş kaldırma hareketinin kişinin alın çizgilerini derinleştirdiğini belirtti.Göz kapağı düşüklüğünün bayanlarda üst göz kapağı makyajını zorlaştırdığını, istenmeyen boya kaymalarına neden olduğunu da vurgulayan Karacalar, üst kapaktaki gevşekliğin kirpiklerin aşağı doğru bakmasına neden olarak, özellikle bayanlarda gözün çekiciliğini azalttığını ifade etti.Prof. Dr. Karacalar, alt kapakta da benzer sorunlar yaşandığını belirterek, alt kapaktaki fazlalığın, göz kapağını daha aşağıya çekerek, gözün beyazının daha fazla görünmesine neden olduğunu ve göze farklı bir anlam verdiğini, dışarı doğru fıtıklaşmış yağ torbacıklarının da olumsuz bir görüntü verdiğini dile getirdi."Göz kapaklarının yüzün en hızla yaşlanan ve yaşı en hızlı belli eden yapılar olarak ayrı bir öneme sahip olduklarını" belirten Prof. Dr. Ahmet Karacalar, göz kapağı estetiğindeki yenilikleri şöyle anlattı:"Alt kapaktaki yağ torbalarının çıkarılması yerine, yayılması ve şekillendirilmesi işlemi en modern yöntemdir. Bu yöntem daha doğal sonuç verirken, kapak ile yanak arasında güzel bir uyum sağlar. Alt kapağa yara izi bırakmadan, kirpiklerin iç tarafından yaklaşmak dikişsiz bir yöntem olarak farklı avantajlar sağlar. Bu yöntem ile iyileşme oldukça hızlıdır. Kişi birkaç gün içinde normal yaşantısına devam eder. Alt kapak deri rengini açan ve deriyi sıkılaştıran lazer ve kimyasal soyucular da kapak estetiğini geliştirir. Üst kapaktaki fazlalıkların alın derisinin gevşemesine ve kaşın aşağıya inmesine bağlı olduğu durumlarda üst kapak ile ilgili yeni yaklaşımlar da vardır.Endoskopik estetik cerrahi işlemleri ile alın derisi sıkılaştırılıp, kaş eski yerine alındığında bu sorun çözülmüş olur. Bu tür durumlarda üst kapaktaki fazlalığın alınması, kaşın daha da aşağı düşmesine neden olacaktır. Alt kapak ve üst kapak için ameliyatsız bir şekilde bazı dolgu maddeleri ile sorunlar azaltılıp gizlenebilir ve kapaklar güçlendirilebilir. Bu yöntemde hyaluronik asit jel ya da yağ hücresi kullanılır ve kişinin sosyal hayatını kısıtlamaz."