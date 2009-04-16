Göz kalemi mucizesi

Göz kalemi, gözünü şekilden şekle sokabilecek kadar mucizevi. Göz kalemi sürme teknikleriyle gözleri büyük, küçük, çekik veya parlak göstermek mümkün. İşte püf noktaları!



1- Kaşlarının daha kalın, belirgin görünmesini istiyorsan, göz kalemini kaş kalemi olarak kullanabilirsin.



2- Koyu renk farın bittiyse siyah, gri ve kahverengi kalemlerin ile göz kapağını boya ve bir pamuk yardımıyla dağıt.



3- Geçici dövme yapmak için göz kalemini kullanabilirsin. Tek yapman gereken istediğin şekli çizmek!



4- Kedi gözlere sahip olmak için çektiğin kalemi göz bitiminden şakaklarına doğru uzatman yeterli.



5- Japonlar gibi çekik gözlere sahip olmak istiyorsan, göz kalemini üst ve alt kirpiklerinin ortasından başlayıp göz bitimine kadar çek!



6- Eğer beyaz tenliysen, kahverengi göz kalemi çekerek yüz hatlarını yumuşatabilirsin.



7- Gözlerin büyükse, iç kısımlarına kalem çekerek onları daha ufak gösterebilirsin.



8- Gözlerini daha büyük göstermek istiyorsan, alt üst çevresine kalem çekmen yeterli!



9- Gözlerinin çekik görünmesini istiyorsan, göz pınarından başlayıp gözün bitiş çizgisine kadar kalem çekmelisin.



10- Gözlerinin dış kısmına kalem çekmen, bakışlarının daha anlamlı olmasını sağlar.



11- Göz kalemini çektikten sonra bir kulak çubuğu ile çizgiyi dağıtmayı dene. Böylece buğulu bakışlara sahip olabilirsin.



12- Alt göz kapağına beyaz kalem çekersen, gözlerinin daha parlak görünmesini sağlayabilirsin.



13- Gözlerin birbirinden uzaksa, göz ortasından göz pınarına kadar alt ve üst kısmına kalem çekmelisin.



14- Gözlerin birbirine yakınsa, ortasından göz sonuna kadar alt ve üst kısmına kalem sürmelisin.



15- Kaşlarını daha uzun göstermek istiyorsan, uygun renkli bir göz kalemi ile kaş çizgini uzatabilirsin.



16- Renkli gözlüysen, renkli göz kalemleri kullanmayı denemelisin. Mavi, yeşil tonlarındaki kalemler bakışlarını yumuşatır.



17- Sadece üst kirpik diplerine kalem sürmen, gözlerinin daha kalkık görünmesini sağlar.



Anlamlı bakışlar için eyeliner



Eyeliner’ı sürmek zordur ve tecrübe ister. Bu arada rimelle beraber gözleri ortaya çıkarmak için birebirdir. Eyeliner gözleri belirginleştirir ve daha büyük görünmelerini sağlar.

İşte düzgün bir şekilde eyeliner sürmek için dikkat edilmesi gereken kurallar...



* Dışa doğru kalınlaşan ince bir çizgi, birbirine yakın olan gözlerin geniş durmasını sağlar.

*Eyeliner gözün bittiği noktadan en fazla bir milimetre ötede bitmeli, daha fazla uzatılmamalıdır.

*Üst kirpiklerin hemen üzerine çizeceğin ince bir çizgi gözleri doğal olarak belirginleştirir.

* Eyeliner’ı üst göz kapağı üzerinde gözlere yakın bir şekilde ve tek başına kullanabilirsin. Bu, yaz için de uygun olacaktır.

*Eyeliner sürerken dıştan içe doğru çek ve boyanın gözün iç kısmından ziyade dış kısmında belirgin olmasına özen göster.

*Gözünün içine eyeliner ya da kalem çekme, enfeksiyona sebep olabilir.

