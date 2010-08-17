Göz iltihabı 3 kat arttı

T24 - İstanbul'da son bir hafta içinde göz iltihabı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı önceki haftalara göre 3 kat arttı. İltihaba neden olan virüsün, insandan insana ve solunum yoluyla kolaylıkla geçmesi sağlık kuruluşlarını alarma geçirdi.

İstanbul'da son bir hafta içinde bazı sağlık kuruluşlarına başvuran viral konjuktivit (Göz iltihabı) vaka sayılarında önceki haftalara göre yaklaşık 3 katlık artış olduğu tespit edildi.

Konjonktivite sebep olan virüsler özellikle yaz mevsiminde sıcağın ve nemin artmasıyla birlikte kolaylıkla insandan insana geçiyor. Bu yüzden son bir iki gündür hastanelere başvuranların sayısında artış yaşandı. Özellikle solunum yoluyla insandan insana geçiyor olması virüsün hızla yayılmasına yol açıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü salgına karşı halkı uyardı. Alınması gereken önlemler şöyle:

- Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalı.

- Eller göze dokundurulmamalı ve ovuşturulmamalı.

- Havlular ortak kullanılmamalı, kişiye özel olmalı, su ve deterjanla yıkanmalı.

- Kağıt havlular tek kullanımlık olmalı ve atılmalı.

- Yastık kılıfı, gözlük, makyaj malzemesi, göz damlası veya merhemi ortak kullanılmamalı.

