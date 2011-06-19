-GÖZ HAREKETLERİ YAZIYA ÇEVRİLDİ ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu Onur Topçudere, fare ve klavye gereksinimi olmadan yalnızca göz hareketleriyle bilgisayara yazı yazdırılabilen bir teknoloji geliştirdi. Özel bir alfabeyle çalışan sistem, özellikle engelli hastaların bilgisayar kullanmalarını sağlıyor. Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz, 16-17 Haziran tarihlerinde üniversitelerinde sergilenen Mühendislik Fakültesi mezun adaylarının projelerinin bu yıl ağırlıklı olarak engelsiz yaşamı sağlayacak ürünlerden oluştuğunu anlattı. Bu projeler arasında yer alan Yrd. Doç. Dr. Metin Yıldız danışmanlığında Biyomedikal Mühendisliği mezunu Onur Topçudere tarafından gerçekleştirilen projenin özellikle engelliler için büyük avantajlar getirdiğini belirten Dengiz, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: ''Projede, göz hareketlerini yazıya çeviren bir sistemle, felç veya çeşitli kas hastalıklarına bağlı olarak konuşma ve hareket yeteneğini kaybetmiş kişilerin istek ve düşüncelerini daha rahat ifade edebileceği bir teknik geliştirildi. Bu ürünün tasarımında daha önce yine Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde geliştirilen bir kodlama sistemi kullanılarak hastanın çok az sayıda göz hareketi ile daha kısa zamanda çevresi ile iletişim kurabilmesi sağlanacak.'' Göz hareketlerini yazıya çeviren mevcut sistemlerin henüz ticari ürünler şekline getirilemediğini vurgulayan Dengiz, yalnızca bazı ülkelerde özel siparişlerle bazı uygulamaların yapıldığını aktardı. Yeni sistemlerinin, hastaya öğretilen özel bir alfabesi olduğunu belirten Dengiz, şunları kaydetti: ''Öncelikle hastaya kodlama sistemini öğretiyorsunuz. Eski sistemler, bu yalnızca bir harfi bilgisayar ekranına yazdırabilmek için, hastaya dört beş hareket yaptırırken, üniversitemizde geliştirilen sistemle, hasta gözün tek hareketiyle harfi yazabiliyor. Böylece hasta yazı yazmak için yorulmuyor. Sistemin çalışması için hastanın göz bebeği hareket yeteneğine sahip olması yeterli oluyor.'' Teknolojisi Başkent Üniversitesinde geliştirilen sistemin göz hareketlerine dayalı geliştirilen diğer sistemlere göre daha da ileri düzeyde olduğunu bildiren Dengiz, Türkiye'de üretilerek dünyaya pazarlanabilecek bu sistemle, özellikle motor nöron hastalığı ALS hastalarının yaşam kalitesine büyük katkı sağlanabilmeyi hedeflediklerini söyledi.