'Göz göze gelince bombayı patlattı'

T24 - Taksim’deki saldırı sırasında canlı bombayla karşı karşıya gelen polis memuru Halik Keskinbıçak, olay anını anlattı. Keskinbıçak, “Göz göze geldik, tiremeye başladı. Silahımı çekeceğimi anlayınca da bombayı patlattı” dedi.





Geçtiğimiz Pazar günü Taksim’de polis noktasına düzenlenen saldırıda, 15’i polis, 32 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda göğsünden ve kolundan yaralanan polis memuru Halil Keskinbıçak, canlı bombayla göz göze geldiği anları Akşam gazetesine anlattı.

Keskinbıçak, şöyle konuştu: “Çevik Kuvvet otobüsünde otururken arkadaşım aradı. Rahat konuşabilmek için otobüsün kapısına yöneldim. Bu sırada, otobüse doğru yaklaşan güneş gözlüklü, çantalı kişi dikkatimi çekti. Hareketlerinden şüphelendim. Telefonla konuşmaya devam ederken, şahsın davranışlarını ve yüz ifadesini izlemeye başladım. Tedirgin davranışları, şüphemi daha da artırdı.

Telefonu kapatıp, üzerine bakmak için yerden su şişesini alır gibi yaparak eğildim. Belinden sarkan kabloları fark ettim. Canlı bomba olduğunu anladım. Hemen silahıma sarıldım ve müdahale etmek için hamle yaptım.

Göz göze geldik, o anda titremeye başladı. Her şey saniyeden bile kısa sürdü. Silahımı çekeceğimi anlayınca elindeki kola kutusunu yere attı, gözlerini kapattı. Silahımı çekmeme fırsat bırakmadan bombayı patlattı.”



