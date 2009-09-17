Göz bozukluğu okul başarısını azaltabilir

“Okul çağına gelmiş çocukların okula başlamadan önce muayene edilmeleri, geç kalınmadan göz problemini tespit edebilmek ve de okulda göz problemlerine bağlı öğrenme güçlüğünü önlemek açısından çok önemli” diyen Dünyagöz Hastanesi doktorlarından Prof.Dr. Hayati Tolun uyarıyor:



“Pek çok göz problemi erken yaşlarda başladığından çocukların belli zamanlarda gözleri kontrolden geçirilmelidir. Çocukta bir problem görülmese bile iki yılda bir göz muayenesi yapılmalıdır.” Prof. Dr. Tolun anne - babalar için çocuklarda göz hastalığı belirtilerini şöyle sıraladı:



Çocuklarda göz hastalığı belirtileri



* Göz kayması

* Göz kapağı düşüklüğü

* Göz yaşarması

* Çapaklanma

* Şişlik

* Bir gözü kapatarak bakma

* Çok yakından okuma

* TV’yi yakından izleme

* Gözlerini kısarak bakma

* Okuduğu yeri kaçırma

* Okuduğu yeri belirlemek için parmak kullanma

* Düşük performans

* Baş ağrısı

* Sakar davranışlar

* Dalgınlık

* Başı bir yana eğerek bakma

* Sık sık gözleri kaşıma

* Bebeğin üç aylık olmasına rağmen bakışlarını odaklayamaması

* Ailede gözlük kullananlar veya göz hastalığı bulunması durumlarında çocukta göz hastalığı olabileceğini düşünmek gerekir.





