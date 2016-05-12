Göynük, Zile, Divriği ve Hasankeyf sakin şehir oluyor

Erzurum’un, Uluslararası Sakin Şehirler Birliği tarafından Türkiye’nin 11. sakin şehri seçilmesinin ardından Göynük, Zile, Divriği, ve Hasankeyf de aynı kategoriye alınabilir.

İtalya'da 1989 yılında kurulan yerel değerler korunarak kalkınma modelini benimseyen birliğe Türkiye'den İzmir Seferihisar'ın öncülüğünde Artvin Şavşat, Muğla Akyaka, Çanakkale Gökçeada, Sakarya Taraklı, Aydın Yenipazar, Isparta Yalvaç, Ordu Perşembe, Kırklareli Vize, Şanlıurfa Halfeti ve en son olarak da Erzurum'dan Uzundere ilçesi üye oldu.

Dünya’da yer alan habere göre; birliğe Bolu'nun Göynük, Tokat'ın Zile, Sivas'ın Divriği ve Batman'a bağlı Hasankeyf ilçeleri de üye olmak için gerekli kriterleri yerine getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Seferihisar Belediye Başkanı ve Uluslararası Sakin Şehirler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Tunç Soyer, 2009’da Seferihisar’ın sakin şehir seçilmesiyle başlayan sürecin, 19 Mart’ta Uzundere ilçesinin de katılmasıyla 11 yerleşimle devam ettiğini söyledi.

Göynük, Zile, Divri ve Hasankeyf aday adayı

Uluslararası Sakin Şehirler Birliği'nin genel başkan yardımcılığı görevini de üstlenen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2009 yılında Seferihisar'la başlayan "cittaslow (sakin şehir)" yolculuğunun, 19 Mart'ta Uzundere ilçesinin birliğe katılımıyla 11 yerleşime çıktığını söyledi.

Birliğe aday adayı olan Göynük, Zile, Divriği ve Hasankeyf’in öne çıktığını ifade eden Soyer, “Anadolu’nun güzel kentleri birliğe aday ama ne yazık ki hepsini aynı anda almamız mümkün değil. Hepsini taşımayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. Adaylık unvanı almak kadar, onun gereklerini yerine getirmenin de o kent için önemli olduğunu vurgulayan Soyer, sakin şehir olmanın yarattığı cazibenin, yaşam kültürünün korunmasından kaynaklandığını belirtti.

“Sakin şehir bir yaşam tarzı”

Tunç Soyer yaptığı açıklamada; sakin şehir konseptini bir yaşam tarzı olduğunu ifade ederken; Alışverişinizi AVM'den değil de yandaki bakkaldan yapmaya başlamamız gibi bir şey. Bunu seçmemiz lazım.” dedi. Soyer; Seferihisar'ın, Türkiye'nin ilk sakin şehri olmasıyla, birliğin yapısı gereği Türkiye'nin "sakin şehirler başkenti" unvanıyla bu uluslararası ağa üye olmak isteyen kentlere rehberlik ettiğini belirtti.

"Mümkün oldukça şehirlere gidip ziyaret ediyoruz" diyen Soyer, Türkiye'den birliğe üye 11 şehrin belediye başkanlarıyla buluştuklarını, ve ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.