T24 LogoT24 Logo
Çevre

Göynük, Zile, Divriği ve Hasankeyf sakin şehir oluyor

Uluslararası Sakin Şehirler Birliği'ne Göynük, Zile, Divriği, ve Hasankeyf de aday

12 Mayıs 2016 18:39

Erzurum’un, Uluslararası Sakin Şehirler Birliği tarafından Türkiye’nin 11. sakin şehri seçilmesinin ardından Göynük, Zile, Divriği, ve Hasankeyf de aynı kategoriye alınabilir.

İtalya'da 1989 yılında kurulan yerel değerler korunarak kalkınma modelini benimseyen birliğe Türkiye'den İzmir Seferihisar'ın öncülüğünde Artvin Şavşat, Muğla Akyaka, Çanakkale Gökçeada, Sakarya Taraklı, Aydın Yenipazar, Isparta Yalvaç, Ordu Perşembe, Kırklareli Vize, Şanlıurfa Halfeti ve en son olarak da Erzurum'dan Uzundere ilçesi üye oldu.

Dünya’da yer alan habere göre; birliğe Bolu'nun Göynük, Tokat'ın Zile, Sivas'ın Divriği ve Batman'a bağlı Hasankeyf ilçeleri de üye olmak için gerekli kriterleri yerine getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Seferihisar Belediye Başkanı ve Uluslararası Sakin Şehirler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Tunç Soyer, 2009’da Seferihisar’ın sakin şehir seçilmesiyle başlayan sürecin, 19 Mart’ta Uzundere ilçesinin de katılmasıyla 11 yerleşimle devam ettiğini söyledi.

Göynük, Zile, Divri ve Hasankeyf aday adayı

Uluslararası Sakin Şehirler Birliği'nin genel başkan yardımcılığı görevini de üstlenen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2009 yılında Seferihisar'la başlayan "cittaslow (sakin şehir)" yolculuğunun, 19 Mart'ta Uzundere ilçesinin birliğe katılımıyla 11 yerleşime çıktığını söyledi.

Birliğe aday adayı olan Göynük, Zile, Divriği ve Hasankeyf’in öne çıktığını ifade eden Soyer, “Anadolu’nun güzel kentleri birliğe aday ama ne yazık ki hepsini aynı anda almamız mümkün değil. Hepsini taşımayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. Adaylık unvanı almak kadar, onun gereklerini yerine getirmenin de o kent için önemli olduğunu vurgulayan Soyer, sakin şehir olmanın yarattığı cazibenin, yaşam kültürünün korunmasından kaynaklandığını belirtti.

“Sakin şehir bir yaşam tarzı”

Tunç Soyer yaptığı açıklamada; sakin şehir konseptini bir yaşam tarzı olduğunu ifade ederken; Alışverişinizi AVM'den değil de yandaki bakkaldan yapmaya başlamamız gibi bir şey. Bunu seçmemiz lazım.” dedi. Soyer; Seferihisar'ın, Türkiye'nin ilk sakin şehri olmasıyla, birliğin yapısı gereği Türkiye'nin "sakin şehirler başkenti" unvanıyla bu uluslararası ağa üye olmak isteyen kentlere rehberlik ettiğini belirtti.

"Mümkün oldukça şehirlere gidip ziyaret ediyoruz" diyen Soyer, Türkiye'den birliğe üye 11 şehrin belediye başkanlarıyla buluştuklarını, ve ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 

ETİKETLER

sakin şehiruluslararası sakin şehirler birliğihasankeyfseferihisar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24