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Spor

Gövde gösterisi

Bu yılın en büyük spor organizasyonu 08.08.08 tarihinde Çin saati ile 08:08:08’de başlıyor. Çin kültüründe refah anlamına gelen 8 rakamının gösterilere de ilham kaynag&#

06 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Bu yılın en büyük spor organizasyonu 08.08.08 tarihinde Çin saati ile 08:08:08’de
(Türkiye saati ile 17:30) başlıyor. Çin kültüründe refah anlamına gelen 8 rakamının
gösterilere de ilham kaynagı olacagı tören, gelmiş geçmiş en ihtişamlı açılışlardan olmaya
aday. Olimpiyat komitesi, açılış ve kapanış seremonilerini yönetmesi için 2006’da anlaştıgı
Steven Spielberg’in Sudan hükümetine verdigi destek yüzünden Çin’i protesto etmesi sonucu,
ünlü yönetmen Zhang Yimou ile anlaştı. Törende Kanadalı sanatçı Celine Dion ile Tayvanlı yıldız Jay Chou’nun performanslarını sergileyecegi açıklandı.

Yılın en büyük spor olayına, Çin hükümetinin Tibet politikasına karşı yürütülen protestolar damgasını vurdu. Başta Fransa Başkanı Nicolas Sarkozy olmak üzere birçok ülke yöneticisi açılış seremonisine katılmayacagını duyursa da Temmuz ayı başında katılım konusunda anlaşmaya varıldı. Estonya, Polonya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti ise boykot kararlarına sadık kalacaklarını açıkladılar. Çin tüm zamanların en başarılı açılışını hedefliyor. Dört saate yakın bir süre milyarlarca izleyici 5000 senelik bir kültürün gövde gösterisine şahit olacak

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