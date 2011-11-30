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Kültür-Sanat

Gotham ödülleri sahiplerini buldu

Bağımsız filmlerinin ödüllendirildiği Gotham Awards sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü 'The Tree of Life' ile 'Beginners' paylaştı.

30 Kasım 2011 02:00


 T24 - Bağımsız filmlerinin ödüllendirildiği Gotham Awards sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü 'The Tree of Life' ile 'Beginners' paylaştı.
 



ntvmsnbc'nin haberine göre, The Gotham Awards, önceki gün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülü’nü geçen hafta Türkiye’de de vizyona giren Terrence Malick’in Hayat Ağacı/ The Tree of Life ve Milke Mills’in Beginners filmi paylaştı.

Alexander Payne’in, George Clooney’nin rol aldığı ve Oscar’da iddialı olduğu yönünde yorumlar yapılan filmi The Descendants, üç kategoride aday olduğu ödüllerden eli boş döndü. The Descendants ’ın yerine, Mike Mills’in yönettiği Beginners, New York’ta düzenlenen ve sunuculuğunu Edie Falco ve Oliver Platt’ın üstlendiği törende, En İyi Toplu Performans Ödülü’ne değer görüldü.

En İyi Belgesel Ödülü ise 2008 yılında Cumhuriyetçilerin toplantısına bombalı saldırı düzenlemekle suçlanan Teksaslı iki çocukluk arkadaşının hayatlarının anlatıldığı Better This World adlı belgeselin oldu.


Gecenin kazananları şöyle:

EN İYİ FİLM
The Tree of Life
Beginners

EN İYİ BELGESEL
Better This World

EN İYİ OYUNCU EKİBİ PERFORMANSI
Beginners

EN İYİ YENİ YÖNETMEN
Dee Rees (Pariah)

EN İYİ YENİ OYUNCU
Felicity Jones (Like Crazy)

KARİYER BAŞARI ÖDÜLLERİ
David Cronenberg, Charlize Theron, Gary


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