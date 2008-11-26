Gösteriş meraklısı işadamı gözaltına alındı

Oğlunun sünneti için stadyum ve helikopter kiraladı

Düğünde bonkör vergide cimri

Oğlunun sünneti için stadyum ve helikopter kiralayan Bursalı işadamı İsmail Dengiz'in dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, 21-23 Ağustos tarihlerinde oğlu için düzenlediği helikopterli sünnet düğünüyle gündeme gelen emlakçı İsmail Dengiz, “dolandırıcılık” suçundan gözaltına alındı.Açık kimlikleri verilmeyen iki kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurarak, Beşevler Mahallesi'nde emlak ofisi bulunan İsmail Dengiz ve yanında çalışan Hüseyin P. ile Ramiz S. tarafından dolandırıldıklarını iddia etti.Müştekiler, İsmail Dengiz ve yanındaki iki kişinin başkasına ait iki arsayı kendilerine gösterdiğini ve bunun karşılığında 30 bin YTL kapora aldıklarını öne sürerek, satış işlemi gerçekleşmeyince dolandırıldıklarını anladıklarını ifade etti.Başvuru üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, emlakçı İsmail Dengiz ile Hüseyin P. ve Ramiz S.'yi evlerinde gözaltına aldı. Sorgulamaları tamamlanan zanlılar, "dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi. İki zanlıyla birlikte adliye çıkartılan İsmail Dengiz, çok sayda gazeteciyi karşısında görünce emniyetten çıkmak istemedi ve “Alacağımı vermemek için böyle yaptılar” diye bağırdı. Ellerinin arkadan kelepçelendiği gözlenen Dengiz, daha sonra adliye binasına alındı.Bursalı emlakçı İsmail Dengiz, oğlu Tahsin Dengiz için Kayapa beldesinde “3 gün 3 gece” süren sünnet düğünü düzenlemişti. Düğün için 5 bin davetiye dağıtan İsmail Dengiz, ayrıca Bursa'daki yerel bir gazeteye de tam sayfa ilan vermişti. İsmail Dengiz, sünnet düğünü için kiraladığı Kayapa Belde Stadyumu'na limuzinle getirdiği oğluna, helikopterle şehir turu da attırmıştı. Düğünde çok sayıda şarkıcı da sahne almıştı.