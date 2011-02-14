-GÖSTERİLERDE 25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI HAKKARİ (A.A) - 14.02.2011 - Hakkari Valisi Muammer Türker, izinsiz gösterilere karıştıkları gerekçesiyle Hakkari'de 11, Yüksekova ilçesinde de 12 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Hakkari ve Yüksekova ilçelerinde güvenlik güçlerinin, olası bir izinsiz gösteriye karşı geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi. Vali Muammer Türker, AA muhabirine, izinsiz gösterilere karıştıkları gerekçesiyle Hakkari'de 11, Yüksekova'da 12 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin yaralandığını söyledi. Hakkari kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde bugün öğlen saatlerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane eden bir grup, izinsiz gösteri düzenleyerek, polise taş ve molotofkokteylli ile saldırmış, polis, uyarıya rağmen dağılmayan gruba, biber gazı ve basınçlı suyla müdahalede bulunmuştu.