Göstericiye kahvehane yasağı!

Mahkeme yasadışı slogan atan sanıklara siyasal gösterileri yasaklamakla kalmadı, bir yıl boyunca kahvehanelere, oyun salonlarına, bar ve meyhanelere gitmeme cezası da verdi



Batman’da, iki teröristin cenaze töreninde, PKK lehine slogan attıkları gerekçesiyle yargılanan dört sanığa, 10’ar ay hapis cezasının yanı sıra 1 yıl boyunca gösteri ve mitinglere katılmama cezası verildi.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar S.T, M.Ş.A, E.Ö. ve M.Ç. katılmadı.



Savcı, mütalaasında, sanıkların Ağustos 2005’de, Batman’ın Beşiri ilçesinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen terör örgütü PKK üyesi 2 kişinin cenaze törenine katıldıklarının ve burada terör örgütü lehine slogan attıklarının tespit edildiğini belirtti.



Mütalaada, sanıkların, Terörle Mücadele Kanunu’nun, "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu içeren 7/2. maddesi uyarınca 5’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanıkların 1’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Daha sonra sanıkların yargılama esnasındaki davranışlarını dikkate alan mahkeme heyeti, verilen cezayı 10’ar aya indirdi.



Gösteri ve miting yasağı



Sanıklar S.T, M.Ş.A, E.Ö ve M.Ç’nin, 5 yıl süreyle Denetimli Serbestlik Uygulaması tedbirlerine tabi tutulmalarını da kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıklara 1 yıl boyunca siyasal gösteri ve mitinglere katılmamanın yanı sıra kahvehanelere, oyun salonlarına, bar ve birahanelere de gitmeme cezası verdi

