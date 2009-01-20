T24 LogoT24 Logo
Gündem

Göstericiye kahvehane yasağı!

Mahkeme yasadışı slogan atan sanıklara, kahvehanelere, oyun salonlarına, bar ve meyhanelere gitmeme cezası verdi

20 Ocak 2009 02:00

Mahkeme yasadışı slogan atan sanıklara siyasal gösterileri yasaklamakla kalmadı, bir yıl boyunca kahvehanelere, oyun salonlarına, bar ve meyhanelere gitmeme cezası da verdi

Batman’da, iki teröristin cenaze töreninde, PKK lehine slogan attıkları gerekçesiyle yargılanan dört sanığa, 10’ar ay hapis cezasının yanı sıra 1 yıl boyunca gösteri ve mitinglere katılmama cezası verildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar S.T, M.Ş.A, E.Ö. ve M.Ç. katılmadı.

Savcı, mütalaasında, sanıkların Ağustos 2005’de, Batman’ın Beşiri ilçesinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen terör örgütü PKK üyesi 2 kişinin cenaze törenine katıldıklarının ve burada terör örgütü lehine slogan attıklarının tespit edildiğini belirtti.

Mütalaada, sanıkların, Terörle Mücadele Kanunu’nun, "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu içeren 7/2. maddesi uyarınca 5’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanıkların 1’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Daha sonra sanıkların yargılama esnasındaki davranışlarını dikkate alan mahkeme heyeti, verilen cezayı 10’ar aya indirdi.

Gösteri ve miting yasağı

Sanıklar S.T, M.Ş.A, E.Ö ve M.Ç’nin, 5 yıl süreyle Denetimli Serbestlik Uygulaması tedbirlerine tabi tutulmalarını da kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıklara 1 yıl boyunca siyasal gösteri ve mitinglere katılmamanın yanı sıra kahvehanelere, oyun salonlarına, bar ve birahanelere de gitmeme cezası verdi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24