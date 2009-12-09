Göstericiye demir kafes

T24 - Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen göstericiler, cumartesi günü için büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Parlamento binası önündeki meydanda toplanacak on binlerce gösterici, iklim zirvesinin yapıldığı Bella Center Kongre Merkezi’ne yürüyecek. Kongre merkezinin çevresinde yollar şimdiden trafiğe kapatıldı. Polis ise gösteriler için Danimarka’nın tarihinde görmediği sert önlemler aldı.



Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da önceki gün başlayan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi süresince, büyük şiddet olaylarının patlak vermesi bekleniyor. 18 Aralık’ta sona erecek olan zirvenin sekteye uğramaması ve olayların bastırılması amacıyla hükümet için polise sınırsız yetki ve bütçe verdi.

Medya mensuplarıyla toplantı yapan polis müdürü Per Larsen ve diğer yetkililer, zirveye gölge düşürmek isteyen tüm girişimlerin üzerine sert bir şekilde gidileceğini bildirdi. Polis sözcüsü Flemming Steen Munck, medya mensuplarının da gözaltına alınabileceğini ve 40 gün tutulabileceğini söyledi.



İlk kez su kullanılacak



Daha önceki olaylarda gözyaşartıcı bomba ve biber gazından fazla şikâyet edilmesi üzerine polis, yeni alınan ve göstericilerin üzerine tazyikli su sıkan araçların kullanılacağını söyledi. Araçlar, üzerine monte edilen iki boru ile hem su, hem de köpük sıkarak göstericilere müdahale edecek. Kopenhag polisi, zirve toplantıları sırasında çıkacak olaylara karşı Almanya’da iki hafta kurs gördü.



Gözaltına alınacaklar için firmaların depoları kiralanarak içine ikişer kişinin sığabileceği demir kafesler yerleştirildi. Dış ülkelerden gelen göstericiler ise gözaltına alınır alınmaz sınırdışı edilecekler. Polis, medya mensuplarının gözaltına alınması durumunda en kısa sürede serbest bırakılmaları için gayret gösterileceğini bildirdi. Polis ayrıca, zirve için yaptırılan akreditelerin kongre merkezinde geçerli olduğunu, akreditasyon kartlarının kişileri gözaltına alınmaktan kurtaramayacağını ifade etti.



Öte yandan bir bomba alarmını değerlendiren polisi, aralarında bir Amerikalı’nın da bulunduğu 5 kişinin terör şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.



Fransa’dan iklim vergisi önerisi



Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir anlaşmanın sağlanması beklenen Kopenhag Zirvesi sırasında uluslararası düzeyde yapılan tüm mali işlemlere vergi getirilmesi önerisinde bulundu. Kouchner, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmesinin ardından BM’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kopenhag Zirvesi’nde iklim değişikliğinden en çok etkilenen gelişmekte olan ülkelere yardım amacıyla uluslararası alanda tüm mali işlemlerden yüzde 0.005 vergi alınmasını önerdiklerini belirtti.



2009 en sıcak 5’inci yıl



Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Michel Jarraud, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jarraud, Kopenhag’da düzenlenen İklim Zirvesi’nin ikinci gününde yaptığı konuşmada, 1850 yılından bu yana tutulan kayıtlara göre, son 10 yılın muhtemelen tarihteki en sıcak 10 yıl olduğunu ve 2009’un başta Afrika ve Orta Asya’da olmak üzere dünyadaki en sıcak 5’inci yıl olacağını bildirdi.

