Göstericiye 1 yıl gösteri yasağı cezası

Siirt'te yasadışı bir gösteri sırasında slogan attıkları gerekçesiyle aralarında İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme sanıklardan birini 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme cezayı 1 yıl boyunca toplantı, gösteri, yürüyüş ve benzeri etkinliklere katılmamama cezasına çevirdi. PKK'nın Avrupa Birliği tarafından terör örgütleri listesine alınmasını protesto etmek amacıyla Siirt'te düzenlenen yasadışı gösteriye katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında İHD Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın'ın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına 6ïncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



Duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdullah Gürgen'in, PKK'nın terör örgütleri listesine alınmasını protesto etmek amacıyla toplanan kalabalığa hitaben basın açıklamasını okuduğu, açıklamasında PKK ve Abdullah Öcalan'ı övücü konuşmalar yaptığı, bu nedenle örgüt propagandası yapmak suçunu işlediği sabit görüldüğünden 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2 maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi, ardından ceza 10 ay'a indirildi.



1 yıl toplantı ve gösteri yasağı



Mahkeme verilen cezayı erteleyerek, sanığın denetimli serbestlik uygulamasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik tedbiri olarak 1 yıl süre ile herhangi bir toplantı, gösteri yürüyüşüne katılmasının yasaklanmasına karar verdi.



Sanık, belirtilen süre içerisinde herhangi bir yasadışı gösteriye katılmadığı taktirde hakkındaki dava düşecek. İHD Şube Başkanı Vetha Aydın ile diğer sanıklar Halil Adıgüzel ve Tahir Can'ın ise, suç kastıyla hareket etmedikleri gerekçesiyle beraatlerine karar verildi.

