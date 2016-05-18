Göstericileri taksisine almadı, vurularak öldürüldü!

İstanbul Sultangazi'deki gösteriler sırasında bir taksici taksisine binmek isteyen kişileri aracına almayınca, göstericilerin silahından çıkan kurşunla vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

NTV'de yer alan habere göre, Sultangazi Gazi Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde üzerinde gösteri yapan yüzleri maskeli bir grup, yoldan geçen İETT'ye ait bir otobüsü durdurdu.

Şoförü ve yolcuları otobüsten indiren göstericiler aracı molotof kokteyli atarak ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin gelmesi üzerine eylemciler ara sokaklara kaçtı.



Aracına bindirmeyen taksiciyi vurdular





Polisten kaçan eylemciler sokakta seyir halinde olan bir taksiyi silahla durdurmak istedi. Eylemcilerin kendisine silah doğrulttuğunu gören taksici Şeref Çakırmanoğlu (55), kaçmaya çalışırken eylemciler tarafından silahla vuruldu.

Açılan ateş sonucu kolundan ve karnından ağır yaralanan Çakırmanoğlu, kaldırıldığı Özel Başarı Hastanesi’nde hayatını kaybetti.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, eylemciler tarafından öldürülen Çakırmanoğlu’nun evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.