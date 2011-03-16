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Dünya

GÖSTERİCİLERE MÜDAHALEDE KAN AKTI MANAMA (A.A)

16 Mart 2011 11:29

-GÖSTERİCİLERE MÜDAHALEDE KAN AKTI MANAMA (A.A) - 16.03.2011 - Bahreyn'in başkenti Manama'da, yüzlerce polisin başkentin İnci meydanında toplanmış göstericilere müdahalesi sırasında iki polisin öldüğü bildirildi.  Bahreynli bir sağlık yetkilisi, özel time mensup polislerin, rejim değişikliği ve reform talepleriyle gösteri yapan protestoculara yönelik müdahalesi sırasında iki polisin, hız yapan araçlardan açılan ateşte yaşamını yitirdiğini söyledi. Olaylarda protestoculardan kaç kişinin yaralandığı ise henüz bilinmiyor. İnci meydanındaki gösteriler, 19 Şubattan bu yana devam ediyor. -KERKÜK'TE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI- Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü.  Kerkük emniyetinin sözcüsü Serhat Kadir, bir hastane ve hükümet binası yakınında park halindeki araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını söyledi.  Saldırının, Kerkük Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanını hedef aldığının sanıldığı belirtildi.

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