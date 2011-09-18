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Dünya

Göstericilere ateş açıldı: 8 ölü SANA (A.A)

18 Eylül 2011 22:28

-Göstericilere ateş açıldı: 8 ölü SANA (A.A) - 18.09.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da muhalif grupların yaptığı yürüyüşte çatışma çıktı. Güvenlik güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Başkent Sana'da Ziraat Bakanlığının bulunduğu caddede başlayan yürüyüş kanlı sonuçlandı. Binlerce kişinin katıldığı gösteri, yönetim karşıtı sloganlarla yürüyüş şeklinde devam ederken, Cumhuriyet muhafızlarının kurduğu güvenlik şeridi yakınlarında bir anda silah sesleri duyuldu. Açılan ateş ve kullanılan göz yaşartıcı bombalarla ortalık savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 8 gösterici öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor. Ocak ayında başlayan ve Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yönetiminin istifasını isteyen muhalif hareketler yedinci ayını doldururken, yaşanan çatışmalarda birçok sivil hayatını kaybetmişti.

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