-GÖSTERİCİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - Hopa'da çıkan olaylarda bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine AK Parti Ankara İl Başkanlığına yürümek isteyen grup ile polis arasında çıkan arbedenin ardından gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 37 kişi, dört özel yetkili cumhuriyet savcısına ifade vermiş, savcılar şüphelilerden 31'ini serbest bırakmış, 6'sını ''terör örgütü yararına faaliyette bulunmak ve terör örgütü üyesi olmak'' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etmişti. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına karar verdi, birini serbest bıraktı. Şüphelilerden Göksel I, Serhat K, Çağdaş E, Ozan G. ve Soner T'nin ''toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet ve kamu malına zarar vermek'' suçlarından tutuklanmasına karar veren hakim, diğer şüpheli Sezgi S'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Tutuklanma kararının duyulmasıyla Adliye önünde bekleyen gruptan bir kişi sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kişinin ambulansla hastaneye kaldırmasının ardından gruptakiler dağıldı.