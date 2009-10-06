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Göstericiler polisten kaçabildiler ama...

Polisin zaman zaman göstericilere sert müdahelede bulunurken bazı vatandaşlar da, sopalarla göstericileri dövdü.

06 Ekim 2009 03:00

Taksim Meydanı’nda yapılan IMF ve Dünya Bankası protestosuna polisin müdahalesi sert olurken, bazı vatandaşlarda yakaladıkları göstericileri sopalarla dövdü. Göstericiler, olay yerine gelen polisten de dayak yediler.

Göstericilere vatandaşlar da müdahele etti!/Video

Taksim Meydanı’ndaki protestoda polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından bir grup gösterici, Tophane tarafına kaçtı.

Ancak ara sokaklara dağılan göstericilere bu kez bazı vatandaşlar müdahale etti.

Vatandaşlar kovaladıkları eylemciyi sopa ve tahta parçaları ile dövdü.

Bir süre sonra olay yerine güvenlik kuvvetleri geldi.

Eylemciler bu kez de polisin müdahalesi ile karşılaştı.

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