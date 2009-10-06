Göstericiler polisten kaçabildiler ama...

Taksim Meydanı’ndaki protestoda polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.Müdahalenin ardından bir grup gösterici, Tophane tarafına kaçtı.Ancak ara sokaklara dağılan göstericilere bu kez bazı vatandaşlar müdahale etti.Vatandaşlar kovaladıkları eylemciyi sopa ve tahta parçaları ile dövdü.Bir süre sonra olay yerine güvenlik kuvvetleri geldi.Eylemciler bu kez de polisin müdahalesi ile karşılaştı.