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Dünya

GÖSTERİCİLER MECLİSE YÜRÜDÜ KAHİRE (A.A) 

18 Temmuz 2011 23:29

-GÖSTERİCİLER MECLİSE YÜRÜDÜ KAHİRE (A.A) - 18.07.2011 - Mısır Başbakanı İsam Şeref'in bakanlar kurulunda değişiklikler yapması muhalefeti tatmin etmedi. Tahrir Meydanı'nda bulunan muhalifler başbakanlığın ve meclisin bulunduğu bölgede protesto gösterilerine başladı. Mısır Yüksek Askeri Konseyi Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi'nin ve Başbakan Şeref'in istifasını isteyen göstericiler, ''Bakanlar kurulunun değişmesi umurumuzda bile değil, Tantavi ve Şeref bir an önce istifa etsin'' diye slogan attı.

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