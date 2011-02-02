-GÖSTERİCİLER İKNA OLMADI KAHİRE (A.A) - 01.02.2011 - Mısır'da göstericiler Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in açıklamalarından ikna olmadı. Hüsnü Mübarek'in eylül ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar görevde kalacağını belirttiği televizyondaki konuşmasından sonra başkent Kahire'nin merkezinde toplanan göstericiler, Mübarek'in acilen gitmesini istediklerini söyledi. Mübarek, cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olmaya niyetli olmadığını, anayasal değişiklikler için çaba göstereceğini belirtmiş, iktidarının bundan sonraki birkaç ayını barışçıl bir iktidar değişikliğine ayıracağını ifade ederek, ''Mısır'da ölmeyi tercih ettiğini'' kaydetmişti.