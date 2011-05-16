-GÖSTERİCİLER CEPHANELİK GİBİ İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Güvenlikten Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Altınok, ''Gösteriler sırasında 21 adet molotof kokteyli, 128 havai fişek ele geçirildi. Gerginlik sona erdi'' dedi. Altınok, Şırnak'ta PKK'lı 12 teröristin ölü ele geçirilmesi nedeniyle ilan edilen 3 günlük yas kapsamında Beyoğlu'nda çıkan olaylara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonları kınamak için, bugün Galatasaray meydanında BDP'li ve diğer grupların toplanacağı bilgisini aldıklarını belirtti. Bunun üzerine gerekli güvenlik tedbirlerini aldıklarını ifade eden Altınok, ilgililerle suç işlememeleri ve gruplara suç işletmemeleri konusunda görüşmeler yapıldığını vurguladı. Taksim'deki yürüyüşten sonra grupların olaysız bir şekilde dağılmasına rağmen, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına saldırıldığını bildiren Altınok, ''Buna rağmen polis, sağduyulu bir şekilde gruba müdahale etmemeye çalışmış. Ancak BDP İl Başkanlığı önüne geçtikten sonra grup, hiç müdahale etmeyen polise taş, sopa, molotof ve havai fişeklerle saldırmıştır'' diye konuştu. Polisin grubun dağılması yönünde uyarılarda bulunduğunu, ancak grubun molotof kokteyli atmaya devam ettiğini kaydeden Altınok, grubun çevredeki binaların camlarına, dükkanlara, araçlara zarar vermeye devam ettiğini, bunun üzerine polisin yetkisini kullandığını söyledi. Polisin müdahale esnasında biber gazı kullanmaya başladığını ve grubun dağılmasını sağladığını dile getiren Altınok, sözlerine şöyle devam etti: ''Bu esnada grubun bir kısmı, BDP İl Binasına girmiş ve İl Binasından taşlar atmaya devam etmiştir. Buna rağmen, gruplara polis müdahalesi olmamıştır. Grupların dağılmaları istenmiş, görüşmeler sonucunda grupların dağılmaları söylenmiştir. Bu esnada polise taş, molotof ve sopa atan 4 kişi gözaltına alındı. Onların yasal işlemleri devam ediyor. Polisin ne kadar sağduyulu olduğunu ve etkinliklerin her aşamasında kendileriyle görüştüğümüzü onlar da biliyor. Dolayısıyla burada polisin sabrı denenmeye çalışıyor. Ancak polis bu provokasyona gelmemiştir.'' Konuyla ilgili adli takibin sürdüğünü belirten Altınok, ''Gösteriler sırasında 21 adet molotof kokteyli, 128 havai fişek ele geçirildi. Gerginlik sona erdi. Herhangi bir polis zarar görmedi sadece çevredeki dükkan ve konutların camları kırıldı'' diye konuştu. Bu arada, olaylar sırasında Bağımsız Milletvekili Adayı Sabahat Tuncel'le Altınok, münakaşaya girdi. Tuncel, Altınok'a BDP il binasına biber gazı atıldığını belirterek tepki gösterdi.