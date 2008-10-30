Gösterici çocukların ailelerine para cezası

Mersin Emniyet Müdürü Süleyman Ekizer, "İzinsiz gösterilerde çocukların kullanılması" konusunda aileleri duyarlı olmaya çağırarak, "Şiddet ortamında bulunduklarında nelerlekarşılaşabileceklerini anlattığımız çocukları, ailelerine tutanak karşılığında teslim ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ise mükerrer durumlarda adliyeye sevk etmek suretiyle ailelere para cezası uygulaması başlatılacak" dedi.Ekizer, Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere "izinsiz gösterilerde çocukların kullanılması" olayını değerlendirdi.Küçük çocukların, ellerine taş vererek şiddet ortamında bulundurulmasının yanlışlığına dikkati çeken Ekizer, "Ortada küçük yaşlarda çocukların kullanıldığı bir eylemsellik var. Buna kendileri eylem diyorlar ve bir sonuç bekliyorlar. Ama bunların sonucu bekledikleri gibi olmayacak" diye konuştu.Bu durumun çocukların geleceğini karartmaktan başka işe yaramayacağının altını çizen Ekizer, şöyle konuştu: "Şiddet ortamında yetişen bu çocuklar fiziksel ve ruhsal travmalarla karşı karşıyalar. Çocukların geleceğini mahvediyorlar. Bu şiddet ortamında yetişen çocuklar rehabilite edilmeye çalışılsa bile kısa sürede bu sağlanamaz. Biz burada mücadele yaparken, ailelerin göstermediği özeni göstermeye çalışıyoruz. Yani onlar kendi çocuklarını sokaklarda şiddet ortamında bulundurmaktan en ufak bir endişe duymuyorlar ki duysalar bunu yapmazlar.Ama biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru ve eğitilmiş güçleri olarak, anlayış birliği içerisinde çocukları hiç bir zaman hedef almayacağımız yolunda verdiğimiz kararlılığı sonuna kadar sürdüreceğiz. Çünkü, bu çocuklar bizim geleceğimizin teminatı olması gerekiyor. Ve onların Kürt-Türk ayrımı yapmadan özenle korunmaları anlayışına sahibiz. Bu kararlılık ve anlayış doğrultusunda uygulamalarımızı sürdüreceğiz."Çocuklar konusunda yaptıkları uygulamaların ailelere birer mesaj niteliği taşıdığını anlatan Ekizer, "Bizim bu kararlılığımızı, çocuklara nasıl özenle davrandığımızı, teker teker arabamızla adreslerine götürdüğümüzü, anne-baba şefkati ile yaklaştığımızı gören ailelerin bundan mesaj çıkarmaları gerekiyor" dedi.Çocukların izinsiz gösterilerde kullanılmasının "ahlaksızlık" olduğunu vurgulayan Ekizer, şunları kaydetti: "Şiddet ortamında bulunduklarında nelerle karşılaşabileceklerini anlattığımız çocukları, kimliklerini tespit ettikten sonra, hangi ortamda hangi eylemi yaparken yakalandığını belirterek ailelerine tutanak karşılığında teslim ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ise mükerrer durumlarda adliyeye sevk etmek suretiyle ailelere para cezası uygulaması başlatılacak."Adana Valiliği'nin başlattığı uygulamaya değinen Ekizer, "Bu karar son derece isabetlidir. Bu karar gözden geçirilecek. Valimiz Hüseyin Aksoy'un bu konularda son derece duyarlı olduğunu biliyoruz. Her türlü tedbiri alma konusunda yasalara uygun, kararlı ve önder olarak bize destek vermektedir. Bu itibarla iyi sonuç alınacağını, bunun bilinçsizce kullanılan çocuklar için yararlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.Hiç kimseyi tehdit etme veya korku verme gayesinde olmadıklarını ifade eden Ekizer, şunları kaydetti: "Bu çocukların sorunları hepimizi ilgilendiriyor. Soruna Kürt-Türk meselesi açısından bakmıyoruz. Sorunu terörizmin çocukları yok etme planı ve oyunu olarak gördüğümüz için bu çocuklara destek olmak istiyoruz."