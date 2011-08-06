Gösteri zamanı











Çağnur Öztürk - T24







Popüler transferlerle gündemde olan TNT yeni yayın döneminde haber bültenini artık sunucusuz verme kararı almış. Tuluhan Tekelioğlu, geçen sezonda bülteni sunuyordu.



Üstelik haber bültenini, 15 dk ile sınırlama kararı da alınmış. TNT, Hande Ataizi’yi de İzdivaç Programı sunmaya ikna etmişti. Hande Ataizi’nin bu kararıyla geri dönülmez büyük bir kariyer hatası yaptığını düşünüyorum. Hülya Avşar, Mehmet Ali Erbil ve Petek Dinçöz de kanala transfer olan ünlülerden. Yani kanalda epey gösteri programı bulunuyor. TNT, yeni Show Tv olma yolunda. 15 dk haberlerin olup herkesin 15 dk'lık meşhurlar yaratacağı bir dönemdeyiz artık!



Ne demeli…bu durum da Yorumlama Çağı’nın yerini Gösteri Çağı’nın aldığına ciddi bir ispat.

Gülme efekti değil hız lazım



En nihayetinde İstanbul’un Altınları ekrana geldi..İlk bölümün dış ses ve dış çekimle olması temposu düşük bir başlangıç oldu, dramatik öğeler ağırlıktaydı. Karakterlerin girmesi çok yavaş oldu, senaryo ağırdı açıkçası, dizi dünyamızda bir yenilik göremediğim için de dizi için vasat diyebilirim. Haluk Bilginer, sit-comlarda kendini tekrar ediyor, tabii ki de çok başarılı ancak daha önce yazdığım gibi İhsan Yıldırım’dan birçok özelliğini alan bir Reşat Altın karakteri ortaya çıkarıyor…



Demet Akbağ’ı ise izleyici yadırgayabilir, uç bir karakter; beş kocasından da boşanmış, erkek düşmanı diyebileceğimiz bir opera sanatçısı İsmet rolünde..



Fahri karakterini canlandıran, Uzak İhtimal filminde de çok başarılı bulduğum, en son Gönülçelen dizisi ile ekrana gelen Nadir Sarıbacak, bir harika...Oyunculuk resitali sergiliyor.



Mustafa karakteriyle genç tiyatrocu Taner Ölmez, dikkatimi çekti, geleceğin parlak isimlerinden olacaktır.



Senaryo daha akıcı olursa izleyici zapping yapmaz ve bu dizi de tutar diye düşünüyorum.



Bir de şu gülme efektleri olmasa ya da abartılmasa izleyiciye sen anlamazsın bak burada gülmen gerekiyor diyen izleyici zekasını küçümseyen bir yöntem. Yabancı sit-comlarda yüzlerce izleyicinin olduğu stüdyolarda yapılan çekimlerdeki gülme sesleri doğal ve o anda verilen tepkiler.



Hele ki bir de Mesut Yar Burada Laf Çok programında kullanıyor ki bir sohbet programında çok yersiz, bir an önce vazgeçilmeli, çok yapay duruyor.



Mesut Yar, Saba Tümer de hazır Show Tv’ye kadın programı yapmaya gidecekken başarılı olan akşam sohbet programlarına devam etmeli.



Saba Tümer ise kadın programında işi zor, Okan Bayülgen’in yapımcılığında Pakize Suda ile bir program yapmışlardı ancak tutmamıştı.



Riskli bir karar vermiş bence Saba Tümer’in yeri PT2’dir.



