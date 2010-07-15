Gösteri yunusu intihar etmek istedi

T24- Japonya’da bulunan bir akvaryumda gösteri sırasında yunuslardan biri kendini aniden havuzdan dışarı attı. Yetkililer bu intihar girişimini 'yanlışlıkla atladı' diye savuşturdu ve yunus başka bir havuza gönderildi.



Japonya'nın güneyinde bulunan Okinawa Churaumi Akvaryumu’ndaki gösteri sırasında dışarı atlayan yunus Kuru, izleyicileri şaşkınlığa uğrattı.



NTV'de yer alan habere göre, yunus havuzdan dışarı atlayınca telaşa kapılan çalışanlar, hayvanı tekrar suya sokmaya çalışırken diğer yunuslar da havuzun Kuru’nun düştüğü kenarına toplandı.



O sırada eğlence parkında çekim yapan, yunusları özgürleştirme çalışmalarıyla tanınan “Flipper” dizisinin eski eğitmeni Ric O’Barry bu görüntülerin esaret altındaki hayvanların çektiği acıyı gösterdiğini söyledi. 70 yaşındaki O’Barry, "Hayatına son vermek istedi, bir insan kendini neden bir binadan aşağıya atsın ki" diye konuştu.



"Siyah" anlamına gelen Kuru 6 yıl önce Okinawa bölgesinde yakalanmış ve eğitilmişti.



'YANLIŞLIKLA ATLADI'





Yunusun intihara teşebbüs etmiş olduğu düşünülürken park yöneticilerinden Hidesi Teruya Kuru’nun oynarken yanlışlıkla dışarı atladığını belirtti. Teruya, Kuru’nun sadece kafasında ve yüzgecinde birkaç küçük çizik olduğunu ama iştahının yerinde olduğunu iddia etti.



Hassas hayvanlar oldukları bilinen yunuslar, açık denizlerden alınarak havuzlara kapatılıyor ve herkesin eğlence kaynağı olmaya devam ediyor. Ancak neşeli gözüken yunusların durumlarından memnun olduğunu söylemek mümkün değil.



YUNUS KATLİAMI GÖRÜNTÜLENMİŞTİ





Ric O’Barry'nin, "The Cove" adlı filmde kullanılan, gizli kamerayla gerçekleştirdiği çekimler Japonya'daki yunus avcılığını çarpıcı şekilde gözler önüne sermişti. Kıyısında yunusların çoğunlukta olduğu Taiji köyünde balıkçıların gece gerçekleştirdiği av yüzünden Japonya'ya büyük tepki gösterilmişti.