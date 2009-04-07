Gösteri Merkezi yandı, sabotaj ihtimali var

Troya’da zarar gördü

‘İtfaiye 1 saat sonra geldi’

‘Yangın sistemi kutusunu belediye kapattı’

‘LPG tankı kullanılmıyordu’

Merkez 22 milyon, sigorta 3 milyon dolar

Özbek, sabotajdan kuşkulanıyor



Çadır tarzı yapıya sahip İstanbul Gösteri Merkezi'nde sabah saatlerinde yangın çıktı. Öncesinde bir patlamanın meydana geldiği yangına ilk müdahale, gösteri merkezi çalışanları tarafından yangın tüpleriyle yapıldı.Çadırın yanındaki bahçede bulunan LPG tankının patlama ihtimaline karşı önlem alınarak çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı.Gösteri merkezi, rüzgâr alan açık bir alanda olduğu için yangın, hızla yayılarak çadırın tamamını sardı. Olay yerine gelen Bakırköy, Avcılar, Sefaköy, Fatih, Bahçelievler ve Şişli itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. İSKİ'ye bağlı su tankları da olay yerine sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Devam eden çalışmalar sonucu tamamen söndürülen yangında İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezi büyük oranda zarar gördü.Çıkış nedeni araştırılan yangında, Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı "Troya" gösterisine ait malzemelerin de zarar gördüğü belirtildi.İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özbey, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangın başladığı sırada kendisinin de temizlik işçileriyle beraber içeride olduğunu belirterek, "Temizlik işçileri 'yangının üst katlarda başladığını' söyledi. Yangın tüpüyle müdahale ettik. İtfaiyeye haber verdik ama bir saat sonra geldi" dedi."Yangın sisteminin bağlı olduğu kutunun 2 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldığını" öne süren Özbey, "200 tonluk ayrı bir su bağlantısı istediklerini, ancak belediyenin buna da izin vermediği" iddiasında bulundu.Mustafa Özbey, buradaki yangın sisteminin hiçbir kurumda olmadığını ifade ederek, "Bunun sonucuna kim katlanacak?" diye konuştu. Dışarıdaki LPG tankının bir yıldır kullanılmadığını ve boş olduğunu kaydeden Özbey, burayı tekrardan 4 ay içerisinde yapabileceğini bildirdi.Özbey, gazetecilerin, "Çadır olmasının bir riski var mı?" şeklindeki sorusuna "Hayır yok. Hatta daha güvenilir. Avrupa'nın en büyük kültür merkezi" yanıtını verdi. Gösteri merkezinin 22 milyon dolar değerinde olduğunu belirten Özbey, ancak sigortasının 3 milyon dolar üzerinden yapıldığını anlattı.Mustafa Özbey, gazetecilerin "Yangın sırasında insanlar olsaydı ne olacaktı?" sorusunu "Buranın 75 çıkış kapısı var. Hiçbir kurumda o kadar çıkış kapısı yok" diye yanıtladı.Özbey, "Sabotajdan kuşkulanıyor musunuz?" sorusuna da "Evet. 5 yıldır burayı işletiyorum. Her seferinde belediye burayı yıkmak istedi. Sonunda çıktı. Belediyeyle mahkemeliktik. Çıkmamızı istiyordu ama davaları biz kazardık. Üzgünüm. Şoktayım şu an" cevabını verdi. Özbey, merkezin bakımının zamanında yapıldığı iddiasında da bulundu.Öte yandan ABD Başkanı Barack Obama'nın İstanbul ziyaretinde geçiş güzergahında bulunan İstanbul Gösteri Merkezi'ndeki yangında sabotaj ihtimalinin de araştırıldığı bildirildi.