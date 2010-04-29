Gösteri havuzları yunusları öldürüyor

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WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, yunus ve balinaların gösteri hayvanları yapılmak üzere acımasız yöntemler kullanılarak yakalanması ve havuzlarda tutsak edilmesinin son yıllarda dünya gündemine yerleştiğini söyledi.



Balinalar gibi gösteri amaçlı kullanılan yunusların koloni halinde yaşadıkları doğal ortamlarından alınarak kapalı havuzlarda adeta "tutsak" hale getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Baştak, bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.



Baştak, Türkiye’nin, yunus havuzları sayısının hızla arttığı ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını belirterek, şöyle konuştu.

"Balina ve yunusların gösteri amaçlı kullanıldığı su havuzları pek çok ülkede yasak. Ancak ülkemizdeki yasal boşluklar nedeniyle, gösteri parklarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Yunus gösteri havuzlarının sayısı ülkemizde 12’ye ulaştı.



Yunusların ömrünün ortalama 30 yıl olduğu bilinmekte. Ancak, yapılan çalışmalar, yakalanma sırasında birçok yunus ve balinanın öldüğünü, ayrıca tutsak olarak yaşatılabilenlerin ise doğadaki hemcinslerine göre ömrünün oldukça kısa olduğunu göstermektedir.



Gösteri merkezlerindeki yunusların ölü balıklarla beslenmeye alıştıkları için aynı zamanda avcılık yeteneklerinin köreldiği de tespit edildi.".



Baştak, yunuslarla yüzmenin faydalı olduğu kanısının gün geçtikçe yaygınlaşmasına karşın bunu ispatlayan bilimsel bir araştırma olmadığını söyledi. Bu yaklaşıma karşı, doğal ortamlarından koparılan yunusların yaşamlarının kısaldığına ilişkin bilimsel sonuçlar bulunduğunu anlatan Baştak, "Karasularımızda yunusların avlanması yasaklanmış durumda. Bununla birlikte tutsak edilmiş yunuslar ve diğer deniz memelilerinin havuzlarda gösteri amaçlı kullanılması ile ilgili yasal bir düzenleme ise henüz yok. Bu konuda en kısa sürede çalışma yapılmalı" diye konuştu.



Baştak, Türkiye’deki yunus gösteri havuzlarının 12’ncisinin Fethiye Hisarönü’nde inşa edildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti.



"WWF-Türkiye tarafından yapılan alan çalışması ve gözlemler, Fethiye’de inşa edilmekte olan havuzun, açık denizlerde yüzlerce kilometre yüzen bir deniz memelisi için oldukça küçük ve dar olduğunu ortaya koymaktadır. Buraya en yakın mesafede Kaş’ta bulunan diğer bir tesisin de koşulları tartışmalıdır. Kaş’ta bulunan yunusların, bulundukları dar alanda hareket zorluğu nedeniyle vücutlarında zedelenmeler meydana geldiği gözlenmektedir.



WWF-Türkiye olarak, ülkemizde hayvanseverin şiddetle karşı çıktığı yunus gösteri havuzları konusunda gerekli araştırma ve incelemelerin acilen yapılması ve bu konuda yasal düzenlemelerin en kısa sürede tamamlanarak yunus parklarının kapatılmasını, tutsak edilen bu canlılara özgürlüklerinin geri verilmesini istiyoruz."