-Gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 10,70'e geriledi İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 4 Aralık 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,43'e, bileşik getirisi de yüzde 10,70'e geriledi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 1 milyar 191 milyon 123 bin 996,68 lira olarak belirlendi. Bugün İMKB'de işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 1,39 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 958,57 puan artarak 53.755,73 puana yükseldi. İkinci seansta 226,43 puan azalan endeks günü 53.529,30 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 67,99 puan azalarak 53.687,74 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 428,48 puan azalarak 53.327,25 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 52.993,24 puana gerilerken, en yüksek olarak 53.702,01 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 567,13 puan azalarak 73.568,08 puana, sanayi endeksi 23,24 puan azalarak 50.547,88 puana gerilerken, hizmetler endeksi 33,38 puan artarak 35.642,79 puana yükseldi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,76 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 0,05 oranında değer kaybederken, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,09 oranında değer kazandı. İkinci seansta işlem gören toplam 370 hisse senedinden 104'ü değer kazandı, 183'ü değer yitirdi, 83 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 174 milyon 825 bin 282 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 340 milyon 729 bin 526 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Yapı Kredi, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. -Uluslararası piyasalarda altın- Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.659,55 dolardan işlem görüyor. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi yüzde 1,09 oranında yükseldi. Altının kilogram fiyatı 98.120,00 liradan kapandı. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,8300 lira, satışta 1,8429 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,8434 lira, satışta 1,8564 lira olarak belirlemişti. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 15 milyar 524 milyon 27 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 7,00, en yüksek 10,85 ve ağırlıklı ortalama yüzde 10,66'dan gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibariyle avro-dolar paritesi 1,2729, sterlin-dolar paritesi 1,5360, yen-dolar paritesi de 76,82 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 111,04 dolardan işlem görüyor.