-Gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 10,44'e yükseldi İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 4 Aralık 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,18'e, bileşik getirisi de yüzde 10,44'e yükseldi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 789 milyon 105 bin 321,01 lira olarak belirlendi. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 0,20 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 100,52 puan artarak 52.544,59 puana çıktı. İkinci seansta 6,93 puan artan endeks günü 52.551,52 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 7,82 puan artarak 52.552,41 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 56,84 puan azalarak 52.487,75 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 52.316,68 puana gerilerken, en yüksek olarak 52.989,15 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 152,52 puan azalarak 73.075,70 puana, hizmetler endeksi 58,21 puan azalarak 34.785,06 puana gerilerken, sanayi endeksi 261,58 puan artarak 49.484,12 puana yükseldi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,21 oranında, hizmetler grubu hisseleri ortalama yüzde 0,17 oranında değer yitirirken, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,53 oranında değer kazandı. İkinci seansta işlem gören toplam 370 hisse senedinden 123'ü değer kazandı, 157'si değer yitirdi, 90 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 47 milyon 437 bin 19 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 1 milyar 960 milyon 102 bin 547 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Vakıflar Bankası, Yapı Kredi ve İhlas Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.657,55 dolardan işlem görüyor. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi yüzde 0,66 oranında yükseldi. Altının kilogram fiyatı 100.300,00 liradan kapandı. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,8575 lira, satışta 1,8706 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,8467 lira, satışta 1,8597 lira olarak belirlemişti. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 16 milyar 779 milyon 168 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 8,25, en yüksek 11,40 ve ağırlıklı ortalama yüzde 11,27'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3077, sterlin-dolar paritesi 1,5522, yen-dolar paritesi de 77,93 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 109,37 dolardan işlem görüyor.