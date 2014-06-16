'Gösterdikleri aday siyaset açısından incelenmeli'

HDP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, Ekmeleddin İhsanoğlu ismi üstünde uzlaşan CHP ve MHP'ye yönelik olarak, sosyal demokrat bir parti ile milliyetçi partinin yan yana durmasını siyaset açısından incelenmesi gereken bir durum olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre, Sabahat Tuncel, CHP ve MHP'nin ortak çatı adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday göstermesini değerlendirdi.

Sabahat Tuncel, bunun çatı adaydan çok CHP ve MHP'nin adayı olduğunu söyledi.



Tuncel, "Dolayısıyla aslında iki parti, yerel seçimlerdeki ittifakı Cumhurbaşkanlığı seçiminde de devam ettiriyorlar. Sanırım oradaki sonucu göre de genel seçime kadar giderler. Bu tabii ilginç bir durum. Sosyal demokrat bir parti ile milliyetçi bir partinin yan yana durması siyaset açısından da incelenmesi gereken bir durum. Gösterdikleri adaya baktığımızda AKP'nin muhafazakâr tabanına seslenecek bir aday gibi görünüyor. Sonuçta İslam Konferansı genel sekreterliği yapmış kariyeri olan bir isim. Biraz AKP karşıtlığı üzerinden onların tabanından kim oy alır kaygısı güdülmüş gibi. Bu benim izlenimim onlara hayırlı olsun. Halk kendi kararını verecek" diye konuştu.



HDP'li Tuncel, parti olarak kendi adaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını da ifade ederek, "Türkiye'nin en geniş demokratik güçleriyle birlikte kampanyamıza uygun olarak demokratik, kadın eşit ve özgürlüğünü esas alan, aynı zamanda halkların ve inançların özgürlüğünü esas alan, demokratik sivil bir anaya talebini dile getiren ve en önemlisi de Türkiye'de Kürt sorununun çözümünü inanç özgürlüğü konusunda net olan bir aday ile halkın karşısına çıkacağız. Görünen odur ki, Başbakan aday olacak, karşısında CHP ve MHP'nin benzer nitelikte bir adayı ve demokrasi cephesini tek temsil edecek olan aday bizim adayımız olacaktır" dedi.

