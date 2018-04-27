"Görüşmeyi Gül değil, Davutoğlu istedi; açıklaması tepkiye neden oldu"

AKP-MHP ittifakının Tayyip Erdoğan’ı aday göstermesinin ardından muhalefet blokunda adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül ile ilgili yeni tartışmalar yaşanıyor. Gül’ün isminin gündeme gelmesiyle birlikte geçen hafta eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi dikkati çekti. Davutoğlu, görüşme talebinin Gül'den geldiğini söyledi. Gül çevresi ise bu iddialara tepki gösterdi.Davutoğlu'nun aylardır randevu talep ettiği, görüşmenin de Davutoğlu'nun araya aracıları sokması sonucu gerçekleştiğini ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre bu görüşmeyle ilgili yine Gül’ün olası adaylığı çerçevesinde çok sayıda değerlendirme yapıldı. Gül’ün Davutoğlu’ndan adaylık için destek istediğini, Erdoğan’ın Davutoğlu’nu Gül’e gönderdiğini söyleyenler olmuştu. Bu görüşmenin yankıları sürerken dün Davutoğlu, başbakanlıktan ayrıldıktan sonra ilk kez basının karşısına çıkarak görüşme talebinin Gül’den geldiğini söyledi.

Aracı koydu

Davutoğlu’nun bu açıklaması 11. Cumhurbaşkanı’nın çevresinde tepkiye neden oldu. Gül cephesinden Davutoğlu’nun görüşmeye ilişkin bu açıklamalarına, “Davutoğlu, aylardır randevu istiyordu. Ancak 11. Cumhurbaşkanı uygun olmadığı için kendisine uzunca bir süredir randevu verilmemişti. Bunun üzerine bu görüşmenin yapılabilmesi için bazı aracıları da devreye soktu. Aracılar da randevu için devreye girince kendisiyle görüşme gerçekleştirildi” yanıtı verildi.

Davutoğlu’nun görüşmeye giderken basına bilgi verip bu görüşmenin kamuoyunun bilgisine sunulmaya çalışıldığı da Abdullah Gül’ün çevresinde ifade edildi. Gül’ün, uzunca bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşerek AKP Grup Toplantısı’na katılmasından bu yana Davutoğlu ile görüşmediği belirtiliyor.

Bu arada Gül’e yakın çevreler ikisi arasındaki ilişkiyi tanımlarken “Davutoğlu, başbakanlıktan ayrıldıktan sonra 11. Cumhurbaşkanı ile arayı çok yakın tutmak istedi. Ancak o dönemde de Gül, kendisine sürekli randevu vermiyordu. Aralarındaki yakınlık, hiçbir zaman AKP’nin ilk dönemlerindeki gibi sıcak olmamıştı” ifadelerini kullanıyor.