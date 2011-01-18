-GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ LÜBNAN VE NÜKLEER MÜZAKERE ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile görüşmesinde ağırlıklı olarak Lübnan'daki gelişmeler ve İstanbul'daki nükleer müzakere konuları ele alındı. Dün geceki görüşmenin üç ana gündem maddesi vardı. İki bakan ikili ilişkiler çerçevesinde ticaret, ulaşım ve enerji alanlarında işbirliği olanaklarını gözden geçirdiler. Bakan Davutoğlu, Lübnan'daki gelişmeler konusunda da şimdiye kadar yapılan görüşmeler ve son Şam ziyareti dahil ilgili taraflarla temaslar hakkında Salihi'ye bilgi verdi. Lübnan'da barış ve istikrara büyük önem verdiklerini, yeni gerilimlere ihtiyaç olmadığını ve Lübnan'daki bir istikrarsızlığın bütün bölgeyi olumsuz etkileyeceğini aktaran Davutoğlu, Lübnan parlamentosunun bir haftalık erteleme kararının da olumlu olduğunu kaydetti. Salihi de bölgede yeni gerilimler istemediklerini belirterek, gerek Lübnan gerekse bölgede istikrarın korunmasının önemine dikkat çekti. Görüşmede ele alınan bir diğer konu da İstanbul'da 5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılacak görüşmeler oldu. Davutoğlu, soruna diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki bilinen tutumunu yineleyerek, Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Salihi de bu müzakerelere yapıcı bir havada girmek istediklerini kaydetti.