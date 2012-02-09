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Politika

Görüşmelere kaldığı yerden devam edilecek TBMM (A.A)

09 Şubat 2012 20:17

-Görüşmelere kaldığı yerden devam edilecek TBMM (A.A) - 09.02.2012 - AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, ''Muhalefet partileriyle yapılacak görüşmelerden sonra teklifin görüşmelerine kaldığı yerden devam edileceğini'' bildirdi. Grup Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genel Kurulun bugünkü birleşiminde, TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Değişiklik Teklifinin görüşmelerine başlandığı ve 1. bölüm üzerindeki görüşmelerin tamamlandığı belirtildi. Bu arada muhalefet partileriyle uzlaşma zemini sağlamak amacıyla, bölüm üzerindeki maddelerin görüşmelerine geçilmediği ifade edilen açıklamada, ''Teklif, gündemin birinci sırasındadır. Muhalefet partileri ile yapılacak görüşmelerden sonra teklifin görüşmelerine kaldığı yerden devam edilecektir'' denildi.

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