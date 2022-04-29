Görüşmelerde sona gelindi; Rıdvan Yılmaz Serie A yolcusu!

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Torino ile anlaşma aşamasına geldi. İtalyan kulübü, Rıdvan’ı bonservisi ile kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş’ın 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, İtalya’ya transfer oluyor. İtalya’nın köklü kulüplerinden Torino, Rıdvan için resmi temaslara başladı.

NTV Spor'un haberine göre Torino, milli sol bek için 5 milyon euro bonservis bedeli vermeyi planlıyor. Beşiktaş’a ulaşan resmi teklif, 4 milyon Euro’nun yanı sıra 1 milyon euro da ek ödemeleri içeriyor. Siyah beyazlılar ek ödemelerin artması için Torino ile görüşmelere devam ediyor. Ayrıca İtalyan ekibi Rıdvan’ın bir sonraki bonservis bedelinin %20’sini Beşiktaş’a verecek.

Kulüpler anlaşma aşamasına gelirken, imzaların bu sezon tamamlanmadan atılması planlıyor.

Rıdvan için Alman ekibi Eintracht Frankfurt da Beşiktaş’a resmi teklifini sundu. Ancak Torino’nun temaslarda daha hızlı ve istekli davranması İtalyan ekibini bir adım öne geçirdi.

Siyah beyazlıların alt yapısında yetişen ve 4 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.