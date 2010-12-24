-GÖRÜŞMELER SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai arasındaki görüşme sona erdi. Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari'nin görüşmesi de sona erdi. Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında Çırağan Sarayı Ottoman Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.