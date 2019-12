-Görüşmeler oldukça verimli geçti ANKARA (A.A) - 25.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD seyahatinin ardından geldiği Esenboğa Havalimanı'nda ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bu görüşmelerde özellikle ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara yönelik düşüncelerini de paylaşma ortamı bulduklarını anlatarak, şöyle devam etti: ''Bu görüşmelerde, özellikle küresel konulardaki fikir terakkisinde, düşüncelerimizin örtüştüğünü tespit etme fırsatını bulduk. Onların yaklaşım tarzları, tabii ki bizim bundan sonraki sürece yönelik değerlendirmelerimize zenginlik katacaktır. Temaslarımızda ülkemizin 2015-2016 dönemi Güvenlik Konseyi adaylığı ve bunun yanında İzmir EXPO 2020 adaylığını muhataplarıma hatırlattım ve kendilerinden desteği de özellikle istedim. Bunlara ilaveten SETA tarafından düzenlenen bir etkinlikte de konuşma yaptım. Ayrıca ülkemize yatırımların teşviki amacıyla Yatırım Destek Ajansı tarafından önde gelen yabancı iş adamlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldım. Ziyaretim esnasında bazı medya kuruluşlarına verdiğim mülakatlar aracılığıyla da ülkemizin tutum ve görüşlerini yabancı kamuoylarına aktardım. Başta Dışişleri Bakanım olmak üzere heyetimin bir bölümü New York'taki temaslarını sürdürüyorlar. Yaklaşık önümüzdeki hafta sonuna kadar bu görüşmeler de devam edecek. İnanıyorum ki, küresel, bölgesel ve ikili düzeyde hemen her konunun muhataplarımızla masaya yatırıldığı genel kurul, dünyanın önünde yeni ufuklar açacaktır. Ağırlıklı olarak Filistin'in devlet olma noktasındaki adımını attığı bu Genel Kurul, tabii ki BM'nin gündemine tam manasıyla oturmuştur ve Filistin'in devlet olma sürecini koşulsuz destekleyen ülkemiz, şu ana kadar yaptığı çalışmaları bundan sonra da yine aynı kararlılıkla devam ettirecektir.'' Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: -Terörle ilgili 'işte bizim dosyamız hazır' diye gösteriyorlar. Biz sizin bu dosyalarınızı zaten biliyoruz. -Artık biz bu tür şeylerden bir yerde bıktık, biz artık netice istiyoruz. Neticeye yönelik varsa farklı bir şeyleri onu bilelim, ama şu anda gazetelerde çıkan başlıklar filan bizim artık alışageldiğimiz şeylerdir; değişik bir şey yok. -Obama'ya (insansız hava aracı predatorlarla ilgili) iki teklif yaptım. 'İster satın alma, isterse kiralama. Her ikisi de olabilir' dedim. Bunun kararını kendileri verecekler. Olumlu bakışlarını ben ifade ettim Amerika'da. Bu olumlu bakışı da şu anda Dışişleri teşkilatımız takip edip bir an önce inşallah neticeye kavuşturacağız. -(Suriye'ye yaptırım) deniz, hava, kara olsun buralardan geçebilecek silahlar noktasında bunlar konusundaki kararımız kesindir. Burada durdururuz, indiririz ve bunlara el koyarız, bu artık belli olmuştur.