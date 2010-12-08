Görüş kur savaşlarını masaya yatırdı

T24- TÜSİAD’ın yayın organı Görüş dergisi Aralık sayısında küresel ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olan kur savaşları konusunu ele aldı. “3. Dünya Savaşı ekonomide mi çıkacak?” kapak sloganı ile çıkan derginin yeni sayısında İsrail Merkez Bankası Başkanı Stanley Fisher ile yapılan söyleşiye yer verildi. Kur ile ilgili tartışmaları değerlendiren Fisher, 19. yy’ın başından bu yana bu alanda sorun yaşandığına dikkat çekerek, her dönem için geçerli olan mükemmel bir kur sisteminin bulunmadığını, her sistemin problemli yanlarının bulunduğunu vurguladı. Korumacılık konusuna da değinen Fisher uzun yıllar korumacılığın tırmanmasının önlendiğini belirterek, “kurlarda gerekli düzeltme olmazsa, dünyada korumacılık yönünde baskıların güçleneceğini” belirtti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ise “Merkez Bankaları Reel Kuru Değiştiremezler, Refah Yaratamazlar, Yanılgıya Düşmeyelim” başlıklı bir makale kaleme alarak derginin kapak konusuna katkıda bulundu. Boyner şu ifadeleri kullandı: “Bir birim yerli paranız ile daha fazla yabancı ürün almanızı Merkez Bankası başkanınız sağlayamaz. Keza hükümetiniz kur politikasını değiştirerek, örneğin dalgalı kurdan sabit kur politikasına geçerek, alım gücü yüksek bir ülke yaratamaz veya cari işlemler açığını kapatamaz”. Siyasetçilerin ülkeleri adına gerçekleştirdikleri kısa dönemli ulusal optimizasyonların, toplamda küre için olumlu sonuçlar doğurmayacağını da vurgulayan Boyner, “Bundan sonraki çabamız, G20 ülkelerinin iş dünyası örgütleri olarak, siyasetçileri yerel denklemlerden ve geleneksel bakış açılarından küresel, yenilikçi ve müzakereci bir tutuma ikna etmek olacaktır,” ifadesini kullandı. Dergide, kur savaşları ve Türkiye’ye etkileri konusunda uzman akademisyenlerin makalelerine de yer verildi.

Kur savaşlarının yanı sıra, “Bölgesel Kalkınma” konusu bir dosya olarak Görüş dergisinin Aralık ayında geniş olarak ele alındı. Dosya konusuna makaleleriyle katkıda bulunan uzmanlar ve iş dünyası temsilcileri konunun iktisadi ve sosyolojik boyutunu ele aldılar ve kalkınma ajanslarının bu kapsamda önemine değindiler. TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel bölgesel kalkınma dosyasında yer alan yazısında, birçok ili kapsayan Bölgesel Kalkınma Ajansları’nda gönüllü sivil toplum kuruluşlarının yönetimde yer almasının engellenmesini eleştirdi.

Dergide ayrıca, küresel krizin küreselleşme üzerine etkileri, NATO toplantısında ele alınan stratejik konsept ve Türkiye-Ukrayna ilişkileri konusunda değerlendirmelere de yer verildi.

Görüş dergisinin tarih köşesinde ise gazeteci yazar Taha Akyol’un henüz yayınlanmayan kitabından özetlenerek hazırlanan makalesine yer verildi. Akyol, dergi için Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş hukukunu örneklerle ele alan bir yazı kaleme aldı. Kültür –Sanat köşesinde ise İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç ile İstanbul 2010 projesi değerlendirildi.

İsrail Merkez Bankası Başkanı Stanley Fisher röportajının tam metni



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in makalesi