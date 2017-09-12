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(Görüntüyle)CUMHURİYET DAVASI'NDA TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ…

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Mahkeme heyeti, Ahmet Şık ve Kadri Gürsel'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi

12 Eylül 2017 03:40

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Mahkeme heyeti, Ahmet Şık ve Kadri Gürsel\'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 
Gazeteciler Can Dündar, Ahmet Şık, Kadri Gürsel ve Musa Kart\'ın da sanıkları arasında bulunduğu Cumhuriyet Gazetesi\'nin yönetici ve yazarlarına yönelik açılan 20 sanıklı davanın 6. duruşması sona erdi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, akşam 19.00\'dan 21.30\'a kadar Avukatların tahliye taleplerini aldı. Yaklaşık 2 saatlik aranın ardından saat 23.30\'da ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Yusuf Emre İper\'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Öte yandan, üye hakimlerden biri sanıklardan Kadri Gürsel\'in tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdiği de salonda mahkeme heyeti tarafından açıklandı. Duruşma 25 Eylül 2017 tarihinde Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nda saat 15.30\'da yapılması da kararlaştırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Duruşma Salonu önünden görüntü
-Güvenlik önlemlerinden detay
-Genel ve detaylar


 

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