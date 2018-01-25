(görüntüyle yeniden)  DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, AVUSTURYALI MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Dr. Karin Kneissl ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, sabah İstanbul\'a gelen mevkidaşı Kneissl ile Beşiktaş Dolmabahçe\'de bulunan Başbakanlık çalışma ofisinde biraraya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından öğle yemeğine geçildi.

Büyükada\'da yapılması planlanan görüşme hava muhalefeti nedeniyle Başbakanlık çalışma ofisine alındı. İki bakan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

Görüntü Dökümü:

----------

-İki bakanın görüşmesi

