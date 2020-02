(Görüntülü)Türkiye nüfusu yaşlanıyor

Özgür KAYA-İbrahim MAŞE Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfus oranı son 5 yılda yüzde 17 arttı. TÜİK\'in 2017 yılına ilişkin \"İstatistiklerle Yaşlılar\" çalışmasının sonuçlarını göre, Türkiye\'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi iken, yüzde 17 artarak, geçen yıl 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında yüzde 7,7 iken, geçen yıl yüzde 8,5\'e yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44\'ünü erkek, yüzde 56\'sını kadın nüfus oluşturdu. YAŞLI NÜFUS ORANI 2080 YILINDA YÜZDE 25,6 OLACAK Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı tahmin ediliyor. Konuyu emeklilik yaşı açısından değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, \"Emeklilik yaşının şu anda 65\'e kadar yolu var. Günleri tamamlamanıza bağlı olarak daha erken bir emeklilik sağlayabilirsiniz. Eskiden 5 bin, şimdi 7 bin 200 günlerden bahsediyoruz. Bu sebepten dolayı yaş skalası arttı. Çünkü nüfus yaşlanıyor. İster istemez çalışan oranı düşüyor. Genç beyinler yurt dışına çıkıyor. Emeklilik statüsü yaşlı nüfusa kalıyor. Biz bunun daha da artacağını öngörüyoruz\" dedi. EMEKLİLİK YAŞI 75\'E ÇIKACAK Emeklilik yaşının daha da yükseleceğini belirten SGK Uzmanı Elmen, \"65 yüksek bir yaştır ama yaşlı yaşı değildir. Avrupa genelinde yaşlılık 70\'ten başladı. Yaşlılığın başlangıcının 70 olduğu bilimsel olarak da kanıtlandı. Zaman geçtikçe, bizler yaşlandıkça emeklilik daha da zorlanacak. Bir emeklinin maaşını 4 çalışan öder. Her gün iki kişi emekli olurken, her gün işe iki kişi başlamıyor. Avrupa baz alınırsa emeklilik yaşının 75\'e kadar çıkmasını öngörüyoruz\" dedi. 20 YIL SONRA İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK 75 yaşında emekliliğin 20 yıl sonra çalışmaya başlayanları kapsayacağını belirten Elmen, \"Avrupa\'da 65 normal, 70 yaş haddinden emekliliktir. Bizde ekonomik koşullar farklı olduğu için 75\'e kadar öngörebiliyoruz. Önümüzdeki 20 yıldan sonra işe başlayanlar için geçerli olacak. 20 yıl şimdi çok uzun bir süre gibi geliyor. 20-25 yıl sonra emekli olacağını zannedenler, durumun çok daha vahim olacağını görecek. 20 yıllık bir süre öngörüyoruz\" dedi. \"ÇALIŞMA HAYATINA BİR AN ÖNCE BAŞLANMALI\" Melis Elmen, \"Hem yaşlı nüfus artacak hem bilimsel gelişmeler sebebiyle sağlıklı insan sayısı artacak. Bu yüzden bunu da yükseğe çıkaracaklar. Herkese olabildiğince çabuk sigortalı olmalarını, çalışma hayatlarına bir an önce girmelerini öneriyoruz\" diye konuştu. \"HERKES 75\'E KADAR YAŞAYACAK MI?\" Emeklilik yaşının yükselecek olmasından dolayı, vatandaşlar da görüşlerini dile getirdi. Cihan Matik, \"Erken emekli olsak bile emekli maaşının Türkiye\'de yeterli olabileceğine inanmadığım ve emekli olduktan sonra da çalışacağımız için bir sorun teşkil etmiyor\" dedi. Nüvit Tut ise \"Ben 50 yaşında emekli oldum. Benden sonrakiler 59\'da olacak. 20 yıl sonrasına Allah kerim\" diye konuştu. Kadir Deniz de \"Bu benim için çok sıkıntılı bir durum. Benim bir de kardeşim var. Böyle bir durum varsa ben 60, kardeşim 75-80 yaşında emekli olacak. 80 yaşında emekli olmasının hiçbir anlamı yok\" dedi. İrem Akçayır ise, \"Gelecekle ilgili plan yapamıyorum. Ömrüm boyunca hiç gezemeyeceğim hep çalışacağım herhalde\" ifadelerini kullandı. YAŞLI NÜFUSUNUN YÜZDE 56\'SI KADIN Öte yandan TÜİK verileri, yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60,3\'ü 65-74 yaş grubunda, yüzde 32,2\'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,5\'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, geçen yıl yüzde 61,6\'sı 65-74, yüzde 29,7\'sinin 75-84 ve yüzde 8,6\'sının 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü. EN YÜKSEK YAŞLI NÜFUS ORANI SİNOP\'TA Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, geçen yıl yüzde 18,2 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 16,8 ile Kastamonu, yüzde 15,4 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,3 ile Hakkari ve yüzde 3,7 ile Van takip etti. 100 YAŞ VE ÜZERİNDE 5 BİN 416 YAŞLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ Ayrıca yaşlı nüfusun yüzde 0,1\'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, geçen yıl 5 bin 416 olarak kayıtlara geçti. Türkiye\'de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il, 691 kişi ile İstanbul, 262 kişi ile Şanlıurfa ve 251 kişi ile Mardin olurken, en az yaşlıya sahip ilk üç il, 3 kişi ile Ardahan, 5 kişi ile Bayburt ve Bartın oldu. (FOTOĞRAF) DHA-Genel - Türkiye-İstanbul / Bakırköy - Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE-Harun UYANIK VIDEO YOK