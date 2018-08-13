(Görüntülü)Ordu'da selin yaraları sarılıyor

Gökhan İÇKİLLİ-Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU\'da, sel felaketinin meydana geldiği bölgelerde hasar tespit ve onarım çalışmaları sürdürülürken, tarım arazileri zarar gören çiftçiler, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Yıkılan köprüler nedeniyle ulaşımın aksadığı yollarda temizlik çalışması da yapılırken trafik, kontrollü sağlanıyor. Ordu’da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespit ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Yağışların durmasıyla bölgedeki derelerin su seviyesi azalırken, toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riski devam ediyor. Fatsa ve Ünye ile çevre ilçelerde meydana gelen taşkınlar sonucu su basan ev ve iş yerlerinde ise temizlik çalışmaları tamamlandı. Bölgedeki yollarda da temizlik ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Yıkılan köprüler nedeniyle ulaşımın aksadığı yollarda ise trafik, kontrollü sağlanıyor. Kentte selin yaraları sarılırken, tarım arazileri zarar gören çiftçiler de yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Sel nedeniyle fındık bahçesinde büyük zarar olduğunu belirten çiftçi Mustafa Koç (55), \"Burada afet büyük oldu, içimiz yandı. 500 kilo fındığımızın 250 kilosunu yağmur aldı. Bu sorunu afet bölgesinde olan herkes yaşamıştır. Devlet yetkililerinden beklentimiz, mağdur olanlara yardımcı olmalarıdır. Devletten dönüm başına fiyat artırımını bekliyoruz\" diye konuştu.