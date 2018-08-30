(Görüntülü)Mersin'in ilçelerinde 30 Ağustos kutlandı

Mersin\'in ilçelerinde 30 Ağustos kutlandı HaberTolunay DUMAN-Mithat ÜNAL -Kamera Mithat ÜNALANAMUR(Mersin), (DHA)Tolunay DUMAN-Mithat ÜNALMERSİN, (DHA) - MERSİN\'e bağlı Tarsus ve Anamur ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Tarsus\'taki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı Anıtı\'nda yapıldı. Kaymakam Vekili Mahmut Halal, Garnizon Komutanı Binbaşı Sefa Mert, Belediye Başkanvekili Ali Şimşek, Muharip Gaziler Derneği ve Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği\'nin yöneticileri, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Asteğmen Vejdi Teymur, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında; Ordumuz, asil milletimizin temel karakteri olan ve hiçbir zaman ödün vermeyeceği egemenlik ve bağımsızlığının, şehit kanlarıyla yoğrulmuş bayraklaşan kutsal vatan topraklarının bütünlük ve güvenliğinin teminatı olmaya devam edecektir. Büyük zaferin yıldönümü vesilesiyle, başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz dedi. Anamur\'daki törenlerin adresi ise Yeni Cumhuriyet Meydanı oldu. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe ve Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenklerin sunulduğu törende konuşan Teğmen Muhammet Donatbayar, Osmanlı İmparatorluğunun yenilgisini fırsat bilen gafiller, Türk Milletinin \'Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım\' mısralarında destanlaşan bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu, bayrak ve vatan sevdasını hesaba katmamışlardır. Türk Milleti ve Türk Ordusu, Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır\' sözü ile kenetlenerek tarihi bir zafer kazanmıştır ifadelerini kullandı.