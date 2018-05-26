(Görüntülü)Mahir Ünal: Adı 'Gel bakalım Muharrem' konulmuş adayın neyini konuşacağız

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, teşkilatına muhalefetle uğraşmak yerine birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, \"Muhalefetin zaten uğraşılacak ne hali var Allah aşkına. Daha ilk günden adı \'Gel bakalım Muharrem\' konulmuş bir genel başkan tarafından Cumhurbaşkanı adayının neyini konuşacağız?\" dedi. AK Parti, Kahramanmaraş milletvekili adayları düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi\'nde gerçekleşitirilen toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve milletvekili adayları dışarıda davul ve zurnayla karşılandı. Mevcut milletvekillerinin de katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici\'nin açılış konuşmasının ardından sırasıyla milletvekili adayları Mehmet İlker Çitil, Türk İslam Karakoç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Celalettin Güvenç ve Ahmet Özdemir\'in tek tek öz geçmişleri okundu ardından kürsüye gelen adaylar kendilerini tanıttı. Kürsüye en son gelen Kahramanmaraş 1\'inci sıra milletvekili adayı Mahir Ünal, dış güçlerin yıllardır İslam coğrafyasın saldırdığını en son 15 Temmuz\'da Türkiye\'yi işgal etmek istediklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Güneyde oluşturulan terör koridorunun da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla paramparça edildiğini kaydeden Ünal, son umutlarının 24 Haziran olduğunu bu nedenle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a saldırdıklarını söyledi. \"TEK ADAMLIK DEĞİL, BUNUN ADI MİLLETİYLE TEK VÜCUT OLMUŞ LİDERLİKTİR\" Erdoğan\'ın; bir milletin, bir ümmetin iddiasını ve davasını taşıyan adam olduğunu, o nedenle de Erdoğan\'a saldırdıklarını anlatan Mahir Ünal, \"Bizim siyasetimizde birlik ve tevhit esastır. Bizim hiyerarşik yapımız bellidir. Dolayısıyla biz, Tayyip Erdoğan\'a bakar istikametimizi belirleriz, Tayyip Erdoğan\'a bakar istişaremizi yaparız, Tayyip Erdoğan ile istişare eder kararımızı alırız. Bu, tek adamlık değildir. Bu, bugün dünyanın aradığı ve çok nadir bulunan milletiyle tek vücut olmuş liderliktir bunun adı. O yüzden bizim teşkilat olarak istikametimiz tıpkı bir tesbihin imamesi gibi önümüzdeki lider Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Recep Tayyip Erdoğan\'dan başka hiçbir iradeyi tanımadığımızı defalarca ifade ettik. Teşkilatımızın da kendi iç işleyişinin aynı olması gerekir. Biz, öncelikli olarak liderimize layık olacağız. Recep Tayyip Erdoğan 18 saat çalışıyor 18 saat. En az Recep Tayyip Erdoğan kadar çalışmak zorundayız\" diye konuştu. \'24 HAZİRAN SON DÖNEMEÇ\' Teşkilata seslenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın milletin kalbinde yer etmesi gibi teşkilatın da milletle gönül ilişkisi kurması gerektiğini ifade eden Ünal, şöyle devam etti: \"Biz muhalefetle de uğraşmayalım, Muhalefetin zaten uğraşılacak ne hali var Allah aşkına. Bunlar kendilerine yetiyorlar zaten. Bunlar; birbirine düşen, birbiriyle kavga eden ve en son gördüğünüz süreçte aday yapılmayanlar ne dediler? \'Bizi FETÖ\'cülerin gazetesine, FETÖ\'cülerin bankasına genel başkan gönderdi\' dedi. \'Genel başkanın talimatıyla gittik\' dedi. \'MİT TIR\'larının belgesini bana genel başkan yardımcısı verdi\' dedi. Bunlar, \'Bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız\' dediler, çıkara çıkara Muharrem İnce\'yi çıkardılar, onun adını da \'Gel bakalım Muharrem\' koydular. Bunların neyini konuşacağız biz. Daha ilk günden adı \'Gel bakalım Muharrem\' konulmuş bir genel başkan tarafından Cumhurbaşkanı adayının neyini konuşacağız? Öbür tarafta \'Abidik gubidik işlerle bizim işimiz olmaz\' diyen başka bir sözde genel başkan ertesi gün kendisini abidik gubidik işlerin içerisinde buldu. Biz, kendi gündemimize bakacağız. Kırgınlıklarımız olabilir. Öfkelerimiz olabilir, haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz. İnsanın olduğu yerde bu sorunlar olur, bu sıkıntılar olur. Ama Fransızlar Maraş\'a girdiğinde Ne Aslan Bey, ne Rıdvan Hoca, ne Ali Sezai Efendi, ne Abdal Halil Ağa günlük sorunlarını, kendi aralarındaki çekişmelerini konuşmadılar. Ne yaptılar? Tek yürek oldular, tek bilek oldular, 12 Şubat\'a Fransız\'ı söktü attılar. İnanın 24 Haziran değil 12 Şubat, 24 Haziran son dönemeç.\"