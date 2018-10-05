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(Görüntülü)Kars'ta taksicilerden teröre lanet konvoyu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta taksiciler, Batman'da şehit olan askerler için araçlarına Türk bayrağı asıp, konvoy yaparak terörü protesto etti

05 Ekim 2018 20:14

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta taksiciler, Batman\'da şehit olan askerler için araçlarına Türk bayrağı asıp, konvoy yaparak terörü protesto etti. Batman\'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için Karslı taksiciler bir araya geldi. Taksi şoförleri, Cumhuriyet Meydanı\'nda başlayan konvoy öncesinde araçlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Ardından Cumhuriyet, Faikbey, Kazımpaşa ve İnönü caddeleri üzerinden İnönü Caddesi\'ne geçen konvoya katılan taksiciler terörü lanetledi.

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