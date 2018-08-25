(Görüntülü)İZMİR OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera Davut CAN İZMİR, (DHA)İZMİR\'de, 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmeyi tercih eden birçok kişi, evlerine dönmeye başlarken, İzmir Otogarı\'nda da yoğunluk yaşandı. İzmir\'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip yazlıklara, tatil beldelerindeki otellere ve kamp alanlarına giden birçok aile, şehre dönmeye başladı. Geçen cumartesi gününden itibaren, sakinliği ve tenhalığıyla dikkat çeken İzmir, tekrar hareketlenmeye başladı. İzmir Otogarı\'nda da, buna paralel olarak yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs şirketleri, tatil dönüşü için ek seferler koyarken, özellikle gelen yolcu bölümünde, yanlarında birçok çuval ve bavullarla gelen yolcular, yoğunluğa neden oldu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de şehir içi trafiğin aksamaması için önlemlerini sürdürüyor.