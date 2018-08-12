(Görüntülü)Giuliano: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"

\"Saha içinde çok fazla özgürlüğüm yok\" \"Taraftarı salı günü stada davet ediyorum\" Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, takımının Bursaspor\'u 2-1 yendiği mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarı tebrik ederek sözlerine başlayan Giuliano, \"Bugün stadyum doluydu, taraftarlarımız bizi çok iyi desteklediler, farklı bir atmosfer vardı. Maçın zor olacağını biliyorduk. 2 yıldır ilk maçları kazanarak başlayamıyorduk. Dolayısıyla bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Hala geliştirmemiz gereken çok şey var oyun stilimizle ilgili. 3 puan, salı günü ve ligin geri kalanında bize özgüven vermesi açısından çok önemliydi\" ifadelerini kullandı. \"SAHA İÇİNDE ÇOK FAZLA ÖZGÜRLÜĞÜM YOK\" Oyun içerisinde başka mevkilerdeki arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Giuliano, \"Saha içerisinde çok fazla özgülüğüm yok hareket anlamında. Hem liberolara yardım ediyorum, hem de takımın 3\'üncü bölgeye ulaşmasında yardımcı oluyorum. Yavaş yavaş sisteme ve birbirimize alışacağız. Eminim ki hem şahsi, hem de takım olarak iyi bir sezon geçireceğiz. Taraftarı salı günü stada davet ediyorum. Stadı doldursunlar, bağırsınlar, bizi desteklesinler. Zor olacak ama dönmeyecek bir skor değil. Biz sahada her şeyimizi verip tabiri caizse kanımızı akıtacağız.Taraftarımızın desteği burada çok önemli\" dedi. Giuliano son olarak Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi ile ilgili olarak, \"VAR, hataları minimuma indirmek adına önemli bir sistem. Ama oyunu çok durduğunda biraz sıkıcılaşabiliyor\" diyerek sözlerini noktaladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Giuliano\'nun açıklamaları